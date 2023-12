Academia de danza Jumanjy presentará obra musical del "Grinch" en "Kórima Juguete 2023"

La Academia Jumanjy, en donde se dan clases de jazz, ballet, hip hop, y más géneros musicales, hace una cordial invitación a su evento artístico "Kórima Juguete 2023", el cual se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad este 16 de diciembre a las 18:00 horas, y la entrada por persona para disfrutar de este show es la donación de juguete con un valor no menor a los $120.00, no bélico y que no use pilas.

Es de mencionar que el evento se trata de un musical sobre el Grinch y se realiza de manera gratuita por parte del instituto de baile Jumanjy y colaboradores, como ha sido cada año desde el 2009, esto, con la finalidad de llevar la navidad a todos los lugares donde el trineo de Santa Claus no puede llegar y así poder hacer feliz a un niño o niña de los diferentes albergues que se encuentran en la Sierra Tarahumara.

Sobre la obra musical, trata sobre el Grinch, quien no sabe qué hacer con su corazón agrandado, entonces pregunta para qué sirve y le dan opciones: el color, el aroma de la Navidad o la música, pero ve a una linda Grinch y se enamora de ella, y de ahí, su lucha empieza por buscar conquistarla, ya que descubrió que el corazón es para amar y ese es el mejor obsequio para conquistarla. En el transcurso de su lucha por llamar su atención y a la vez conocer el amor, la villa completa le ayuda a descubrir que el mejor regalo es su nuevo corazón.

Así que asiste con la familia para que goces de esta aventura del Grinch, que tiene una duración de 1 hora con 40 minutos, en los cuales habrá mucha música y un mensaje de amor.

Por otro lado, si no puedes asistir, pero deseas ayudar, hay un centro de acopio en la Academia Jumanjy que se ubica calle Padre de Morelos número 403, colonia Concordia, teléfono 614 127 9951, donde puedes llegar a dejar el regalo que desees, el cual pondrá una sonrisa en un menor, esto, gracias a tu aportación.

En entrevistas anteriores por parte de este medio de comunicación, la directora de la escuela de danza, Marisela Rojas ha informado: “Desde el 2009 hemos estado realizando este show el cual ha estado variando de nombre, pero sin cambiar el objetivo del mismo: darle un regalo a los niños y niñas de la Sierra Tarahumara, donde contribuyen padres de familia, maestros, alumnos y que se den cuenta ellos mismos que su talento no sólo sirve para divertirse, sino para ser feliz a alguien más.

“Sobre el costo, estamos señalando que sea de 120 pesos para que todos reciban un mismo juguete de calidad y la persona no se ponga triste al ver que su amigo o amiga recibe uno más caro que el de él, así todos tienen la misma oportunidad sin hacer ninguna diferencia, el público disfrutará una función de calidad, donde podrán ver baile de jazz, ballet y hip hop”.