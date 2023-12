Presenta la artista Paola Rascón su exposición "Cholos Gold Edition"

La artista visual Paola Rascón presentará este 13 de diciembre su exposición “Cholos Gold Edition”, la cual tendrá lugar en Casa Redonda Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo, a las 19:00 horas, siendo la entrada libre, sobre esta muestra pictórica que retrata el estilo urbano, su identidad bicultural y fronteriza mexicana habló con El Heraldo de Chihuahua.

“Son 12 pinturas en una técnica mixta, básicamente óleo mezclada con collage y otros materiales, también va estar conformada por serigrafías intervenidas, y el nombre de la muestra viene porque anteriormente yo ya había hecho una exposición que se llamaba ‘Cholos, identidad fronteriza México-Americana’, la cual trata mucho de retratar la subcultura del cholo que han sido visto con discriminación en la sociead en que vivimos, la intención fue mostrar el estilo urbano en que se le ha definido a esta segunda generación de migrantes en zonas urbanas en Norteamérica, son retratos desarrollados que se hicieron bajo una muestra influenciada bajo el estilo barroco creando ese choque o contradicción en el significado del retrato.

“Anteriormente, en el barroco, se retrataba a toda la burguesía para destacar su clase social a la que pertenecían, con su indumentaria, ornamentación, lo exaltaban y usaban estas pinturas en claroscuro, ponían fondos muy oscuros y resaltaban con el claro, y lo que intento hacer con esta exposición anterior, ‘Cholos, identidad fronteriza México-Americana’, es retratar esa parte del cholo que lo tenemos estigmatizado, entonces es como resaltarlos, darles ese valor, conocemos poco realmente de cómo inicia el cholo, de dónde viene, cómo es su origen, y tiene un trasfondo muy interesante que me cautivó.

Foto: Sitio Web | Paola Rascón

Viene desde los años 70, donde era los migrantes que ya vivían en Estados Unidos, que se van de primera instancia con algunos tratados, pero los cuales se terminan o caducan y se quedan a vivir ahí junto con su familia, y empiezan a tener hijos, los cuales empiezan a crecer allá, pero no tienen derechos -escuelas y hospitales-, porque vienen de papás que no son legales, y es cuando empiezan todas estas manifestaciones cuando empiezan a crecer y dicen vivimos acá, pero no soy mexicano porque no vivo en México, pero tengo papás mexicanos, y me siento muy mexicano para ser americano, y muy americano para ser mexicano, y es donde tienen esta pérdida de identidad, entonces realizan estas manifestaciones en busca de sus derechos en California y es cuando les empiezan a llamar en las manifestaciones chicanos, lo que les gusta al decir ya somos alguien, ya tenemos una identidad.

“Dicen, sí somos, venimos de México y mira cómo me plasmo yo, nos tatuamos visualmente al azteca, a la Virgen de Guadalupe para que vean de donde soy, y empiezan hacer sus pandillas, estas subculturas, eso es lo interesante de dónde viene, hay gente mala que dice no te le acerques porque es un cholo y realmente tiene un trasfondo, entonces estas exposiciones es para darles el valor que tuvieron estas personas al enfrentarse a este gran gigante de ese país, entonces esta exposición ‘Cholos Gold Edition’, es de donde viene de donde emerge”, dijo.

Foto: Sitio Web | Paola Rascón

Paola Rascón

Nace el 5 de septiembre de 1978, en Chihuahua, Chihuahua, es licenciada en Artes Plásticas por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), y en Psicología por la Escuela Libre de Psicología.

Su formación incluye estudios de pintura y dibujo en School Of Visual Arts New York, The National Academy of Design and School of Fine Arts. New York, y en el Instituto de Bellas Artes en San Miguel de Allende, así como talleres con los maestros Benjamín Domínguez y Gilberto Aceves Navarro.

En 2018 inauguró la exposición individual: Cholo at the Border, en El Paso Museum of Art; asimismo, en El Paso, Texas, Cholos; ha realizado diversas exposiciones individuales como: Identidad Fronteriza México-Americana, en el Museo Casa Chihuahua.

Cuenta también con más de 10 exposiciones personales, ocho exposiciones colectivas y participación en ocho subastas y ferias, con obra especial en Touche Motors Mercedez Benz, Grupo Heineken y Grupo Bafar.

Frase: “El significado cholo para mí es fuerza, fortaleza, tensión, discriminación, sociedad, orgullo, toda una serie de valores y cualidades que tiene como sus leyes, siempre ser leal y cuidar a los amigos”.