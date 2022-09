Consuelo Duval viene a Chihuahua con la obra “Por qué los hombres aman a las cabronas”

Vuelve renovada la obra “Por qué los hombres aman a las cabronas”, basada en el libro de Sherry Argov, puesta en escena que muestra el camino para las mujeres que quieren perder el miedo, ser independientes, seguras de sí mismas y de una forma muy divertida alcanzar lo que desean, siendo una de las actrices principales la parralense Consuelo Duval, quien estará acompañada de Cecilia Galliano y del actor Marcus Ornellas, quienes harán reír a los capitalinos este 7 de noviembre en el Teatro de los Héroes en dos funciones 18:30 y 20:45 horas.

Emocionada por este proyecto la chihuahuense Consuelo Duval escribió en sus redes sociales: “El teatro es, ha sido y será por siempre lo que más feliz me hace en la vida. Es el lugar al que pertenezco y hoy que es un día de la actriz y del actor puedo contarles que regreso a la obra con la que me gané el premio a Mejor Actriz de Teatro”, se puede leer en su página de Instagram.

La obra lleva la sátira a otro nivel, no sólo es cómica, si no muy pegada a la realidad, estando llena de humor de la vida diaria que cubre todo lo que frustra a las mujeres sobre los hombres, siendo una comedia picante y divertida donde la mujer logra su sueño: no más sufrimiento, ni cocinarle a su pareja para conquistarlo, ni quejarse, ni sacrificar su propia vida para que el hombre caiga a sus pies y sea ella en lo único en que él piense.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Siempre dar una función es un reto para mí porque busco la frescura. Ahora sí veo cómo interpreto a mi personaje ‘Dulce’, y no siendo parte de ella, tengo más madurez, más adultez que hace 13 años, y definitivamente el reto es unirnos en un tiempo, el ego en el escenario de repente puede ganar, pero si todos estamos en la misma sintonía pensando que el éxito es la obra, en sí todo sale bien; por envidiosa no tuve la oportunidad de ver a las otras cabronas porque ‘Dulce’ es mía, se las presté un rato, pero ya la tengo de vuelta. Mi naturaleza es de un carácter muy fuerte, y ya con eso se marca la diferencia, además de que las mujeres somos quienes creamos a los machos entonces desde ahí podría venir el cambio”, resaltó Consuelo Duval.

Los costos de los boletos en la plataforma de Don Boletón son: Planta baja, $805.00; Planta alta, $575.00, Balcón, $345.00.