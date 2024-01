¿Sin planes? Invita el Teatro Bárbaro a sus funciones de febrero

Uno de los foros culturales independientes que se ha consolidado gracias a su arte y a las puestas en escena que ofrece de calidad y con actores de gran trayectoria es Teatro Bárbaro, quien ya se encuentra listo para ofrecer tres obras en el mes de febrero: Diario de un viajero el 2 y 3; En el jardín de mi zapato el día 4; y finalmente Cardumen, que subirá a escena los días 16 y 17. Los boletos ya están disponibles en teatrobarbaro.com donde los puedes adquirir, así como los horarios que tendrá cada una de las funciones.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Diario de un viajero

Dos amigos tratan de reencontrarse emprendiendo un viaje por diferentes etapas de su vida. A través de la danza, la narración y el canto, adentrará al público a conocer sus historias para descubrir los que los identifican. Todo fluye. No intentan detener el espacio, que madura en tiempo.

No pueden contra él, que acosa inexorablemente al ahora para convertirlo en un ayer. No pueden detener la energía, que discurren como fantasmas a través de la materia, ni los electrones, que danzan eternamente entre lo positivo y lo negativo. No pueden detener el alma, No hay descanso. Todo fluye en este Diario de un viajero.

Cardumen

Unipersonal que reflexiona sobre el duelo y la memoria como viaje personal. Cardumen convierte el espacio físico y simbólico en un retrato autobiográfico, íntimo y emocional para dialogar sobre los aspectos universales de la vida y la muerte, a la vez que propone, desde la danza y el teatro físico un lenguaje que conecta profundamente con la experiencia humana.

En el jardín de mi zapato

Imagina descubrir un jardín en medio de una habitación llena de sorpresas que te hacen observar el mundo desde otro lugar. “El Jardín en mis Zapatos” es una propuesta escénica para la primera infancia creada por Lormiga Títeres, bajo la dirección de Michelle Guerra Adame, “El Jardín en mis Zapatos” da la oportunidad a las infancias de 0 a 6 años y sus familias, de disfrutar de la experiencia del Teatro como derecho universal.

Teatro Bárbaro:

Con su programación que ofrece cada mes a los amantes del teatro otorga un papel activo al espectador en la construcción de un discurso, un teatro de cuerpos en movimiento frente a otros cuerpos vivientes. Un espacio que convoca, surge la comunidad y los dotes artísticos del talento local.

Es un espacio en multiplicidad tanto en su arquitectura como en su dinámica que pone en juego una subjetividad con flexibilidad para dialogar con la diversidad de propuestas contemporáneas. Un espacio adecuado para mostrar la producción donde se pueda renovar la escena, que genere la práctica artística no estandarizada y centralizada.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Desde 2014 este proyecto es beneficiario del Programa de Apoyo a Grupos Profesionales de las Artes Escénicas “México en Escena” de Fonca en su sexta emisión y en 2016 nuevamente somos beneficiarios en la séptima edición.

Dato: El foro ha participado en el “Festival Internacional Chihuahua“, “Las Jornadas Villistas”, el “Festival Internacional Cervantino” 2010, por mencionar un poco de su destacada trayectoria