Un éxito concierto “Ecos de Buenos Aires”

El día de hoy en el Teatro de los Héroes se presentó el concierto “Ecos de Buenos Aires”, evento que formó parte de la Temporada Otoño 2021, donde la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECh), estuvo bajo la batuta del director artístico y musical maestro Iván del Prado, asimismo, como invitado especial en este espectáculo tuvieron desde Argentina a Alejandro Drago.

El argentino cautivó a los presentes con parte de su reportorio y arreglos musicales, el programa transcurrió de la siguiente forma:

La Buda’s Tantric Tango (Shiva’s Dance), Allegro non troppo ma energico. 1. Samsara (the world of suffering). 2. Rebelion against Samsara. 3. La Buda meets Shakti. 4. Shakti’s seduction. 5. Maithuna. 6. Kundalini’s ascending. 7. Samadhi (enlightment). 8. Back to Samsara (Bodhisattva’s vos).





Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua





Continuó “Cuatro estaciones Porteñas” con: Primavera Porteña, Verano Porteño, Otoño Porteño e Invierno Porteño, de Astor Piazzolla; Tanguera, de Mariano Mores; Quejas de Bandoneón, de Juan de Dios Filiberto, piezas que contaron con arreglos de Alejandro Drago.

Prosiguieron: Melodía en La, Adiós Nonino, Fuga y Misterio, Decarísimo, Oblivion y Escualo, de igual forma con arreglos del argentino.

La vida musical de Alejandro Drago comenzó en su Argentina natal, donde, cuando era niño, acompañó a su madre, una bailarina profesional de tango, a los lugares donde actuaba. Su madre le presentó a Antonio Agri, quien pasó muchos años como violinista con el renombrado compositor y bandoneón Astor Piazzolla. Agri lo recomendó a un miembro de su grupo de cuerdas que lo instruyó en los conceptos básicos de la teoría musical. Recibió una beca del gobierno ruso para estudiar en el Conservatorio Estatal de Moscú con Marina Yashvili, y obtuvo su Maestría en Bellas Artes en Actuación y Pedagogía de Violín.