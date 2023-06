Un éxito “Tributo Sinfónico a The Beatles” con Classical Mystery Tour y la OFECH

Más de 50 músicos en escena de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (Ofech), bajo la batuta del maestro Iván del Prado, dieron la noche de este jueves a los asistentes a Expochihuahua una noche llena de nostalgia provocada por el recuerdo de volver a escuchar la música que marcó toda una época con Los Beatles.

Aunque, obviamente, quienes acompañaron a la Filarmónica Estatal no eran los miembros originales del Cuarteto de Liverpool, sino los integrantes de Classical Mystery Tour. Pero como si lo fueran: no en vano Jim Owen, Tony Kishman, Tom Teely y Chris Camilleri, no solo lucen como los integrantes de la banda británica sino que suenan como ellos.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Y al lado de la Ofech, dieron un concierto las canciones más icónicas que en su momento hicieron época con John Lennon, Paul McCartney, George Harrrison y Ringo Starr, “aderezadas” por las incrustaciones musicales con las que contribuyó la mencionada agrupación chihuahuense.

Melodías como “Penny Lane”, “I’m the Walrus” o “A Day in the Life” deleitaron a la audiencia que se dio cita en el evento y a bordo del Submarino Amarillo de la imaginación, se transportaron a otras épocas y lugares.

Nada más para abrir boca, el chelista Iván Delgado dió a la gente una probadita de lo que iba a ocurrir durante la velada con un solo de su instrumento... Aunque con "Rapsodia Bohemia", de otra banda tan británica como emblemática que los de Liverpool: Queen.

En punto de las 20:30, las luces se apagaron... Y comenzó un vídeo presentado al público que casi abarrotó el lugar, logrando una magnífica entrada que sin duda se traducirá en fondos para las asociaciones organizadoras.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

De hecho, el citado video explicó la historia de la Ofech, así como las respectivas causas en las que están involucradas tanto la Fundación de Chihuahua como la Asociación Filarmónica. Terminada la emisión, un aplauso discreto se dejó sentir en el recinto, reconociendo al mismo tiempo las labores altruistas como pidiendo el esperado show.

Con esa misma discreción, los músicos anfitriones tomaron sus correspondientes lugares y dieron los últimos toques de afinación a sus instrumentos, instantes que fueron interrumpidos por las notas suaves de entrada del "Sargento Pimienta", para posteriormente comenzar en forma con una interpretación muy suave de "Let it be", que fue premiada con un aplauso más generoso y que dió paso al grupo invitado de la noche, mismo que apareció con el clásico traje negro y serio de los primeros años de Los Beatles.

A partir de ese momento, la "Beatlemanía" se apoderó del recinto para ya no soltarlo más durante la noche con melodías como "A hard day's night", "Yesterday", tan aplaudidas algunas como coreadas otras.

De destacar el parecido de los músicos con la agrupación original, no solo en detalles físicos o el hecho de que Paul sea predominantemente zurdo, sino con el casi acento británico con el que se condujeron durante todo el concierto.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

El viaje en el tiempo continuó raudo hacia los sesenta, momento en que los protagonistas de la velada salieron a escena ataviados con su distintivo uniforme del ya mencionado "Sargento", para interpretar (¿podía ser otra?) "All You need is love".

Desde luego, cabe mencionar el acompañamiento musical, en todo momento, de los excelentemente dirigidos elementos por el maestro Iván del Prado; sutil, pero sin perderse entre las canciones; así como excelente, sin robarle protagonismo a sus distinguidos invitados.

En efecto, esta presentación nada le pidió ni en nivel técnico, ni musical a ningún espectáculo de similar hechura. Para muchos, lo mejor fue escuchar las citadas melodías, con arreglos orquestales de primer nivel, dando como resultado temas muy audibles y conocidos.

Cultura ¡Relájate el fin de semana! Conoce la agenda de eventos culturales y artísticos

Al presentar este tributo a Los Beatles en compañía de Classical Mystery Tour, la Filarmónica del Estado corroboró su capacidad (ya demostrada en actos de similar calibre) para abrazar otros géneros, y todo lo que representan, dentro de la música orquestal.

Igualmente, la presencia de muchos integrantes de las actuales generaciones entre el público, sirvió para comprobar la casi increíble actualidad de la música de la banda de Liverpool, cuyo nacimiento ya supera el medio siglo, pero por lo que pudo observarse en el público de Expochihuahua, sigue más fresca que otros géneros que no han durado ni la víspera, como la lambada y el pasito duranguense.

Y si no, ¿cuántos TikToks no existen con música de ellos? Se siguen escuchando en series, películas y su música sigue sintiéndose tan actual entre los ahora jóvenes a pesar de que han pasado décadas y muchos de ellos ni siquiera alcanzaron a ver con vida a Harrison.

En resumidas cuentas, fue un espectáculo muy completo, donde se escucharon los grandes éxitos y clásicos de Los Beatles, que han marcado a varias generaciones y que siguen haciendo historia, en un concierto que se fue “como agua”, de lo agradable que estuvo, de acuerdo con el sentir de algunos asistentes.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Cabe señalar dos cosas: que fue la primera presentación en toda Latinoamérica de este espectáculo. Y que este concierto fue de recaudación a beneficio de la Asociación Filarmónica de Chihuahua y de la Fundación de Chihuahua.

La Asociación Filarmónica recauda fondos para seguir ofreciendo eventos de este nivel de calidad a la comunidad chihuahuense a través de la Orquesta Filarmónica de Chihuahua; mientras que la Fundación de Chihuahua tiene como misión apoyar a estudiantes de nivel medio superior en Chihuahua de manera económica para su formación y educación, principalmente a través de apoyos de sostenimiento y vincular a los maestros, tutores y padres de familia.