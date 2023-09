Abrirá Marco Tovar de los Algodoneros de Delicias el sexto juego vs Dorados de Chihuahua

Marco Tovar, el lanzador profesional de los Algodoneros de Delicias, será el encargado de abrir el sexto juego de la serie final en contra de Dorados de Chihuahua, el cual será un partido crucial en sus aspiraciones al tetracampeonato, es por esto que el cuerpo técnico de los capitalinos, sin un mañana, busca la manera de hacerle daño al nacido en Tijuana.

Una labor complicada tendrá la artillería de la segunda zona, después de que lucieron totalmente dominados en el primero y tercero de la serie por Tovar, el bajacaliforniano lanzó un total de 14 innings, en los cuales sólo le pudieron hacer tres carreras, para agenciarse las dos victorias, mismas que tienen a un juego del campeonato a los Algodoneros.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Números envidiables son los que Marco tiene en sus dos apariciones, en el lapso de entradas antes mencionadas, también presume que sólo le pegaron nueve hits, recetó 12 chocolates, otorgó sólo una base por bola y en una ocasión le pegaron cuadrangular, hecho por Mario Cabrera, quien también está convertido en una pieza clave para Dorados.

Te puede interesar: El Torneo de la Amistad nos pondrá en el mapa deportivo: Marco Bonilla

En el beisbol nada está escrito, el pitcher de la Tercera Zona no es invencible, durante el tercero de la serie semifinal en contra de Indios de Ciudad Juárez, en el “estadio del algodón”, sacaron a batazos a Tovar de la lomita de los disparos, sólo pudo sacar seis hombres y le pisaron la registradora en siete ocasiones, por lo que tendrán que analizar los encuentros contra los aborígenes, donde hicieron lucir mal al lanzador estelar de Delicias, el encuentro lo terminaron perdiendo 13-0.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El abridor de los capitalinos para el sexto sigue siendo una incógnita, cuentan con el profesional y quien fue el mejor lanzador de los capitalinos durante toda la temporada regular, Luis Iván Rodríguez, un día antes Marcelo Juárez tomará la decisión si le brinda la confianza al tapatío u opta por otro lanzador.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Siempre he dicho que me gustan los retos, este es uno más y sé que lo lograremos, no tengamos miedo de intentarlo y fracasar, miedo tendríamos que tener si no lo intentamos y nunca disfrutaríamos, vamos a empatar la serie”, aseguró Luis Iván Rodríguez, lanzador de los Dorados de Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

La baraja de abridores para el sexto se reduce a sólo dos, la otra opción es el refuerzo para esta temporada, Martín Urías, quien ya tuvo dos salidas de calidad en contra de los delicienses, tres si contamos la de la temporada regular, cuando sólo lograron anotar una rayita en cinco entradas, en esta final, tiene una victoria contra los de la región centro-sur en el cuarto, mientras que en el segundo se fue sin decisión.

Deportes

La lógica sería brindarle la pelota al parralense y dejar a Rodríguez para un hipotético séptimo encuentro, una decisión complicada tendrá que tomar el mánager más ganador en la historia de la Liga Estatal de Beisbol, pues, se juega nada más y nada menos que acabar con la sequía de casi ocho años sin levantar trofeos en la capital del estado grande.

El apunte: Marco Tovar tiene 2 victorias en la serie final de la Liga Estatal de Beisbol Mexbet 2023.