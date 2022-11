Adrián Mora, parralense que ha destacado en el futbol mexicano

Adrián Mora Barraza, es un joven de 25 años, oriundo de Parral, Chihuahua, es destacado por sobresalir en el futbol mexicano. El chico parralense es muy querido por todos, ya que se sigue caracterizando por su humildad y carisma, a pesar de estar rindiendo frutos en el deporte.

El atleta parralense se ha convertido en una inspiración para muchos jóvenes locales y estatales, ya que su disciplina y amor por el futbol lo han llevado hasta participar en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, convirtiéndose en el primer futbolista estatal que logra una medalla olímpica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adrián Mora (@adrianmora.2)

Adrián Mora en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Es de recordar que en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, el joven formó parte de la selección olímpica mexicana de futbol, en el que lograron la medalla de bronce al derrotar al equipo anfitrión, Japón, al vencerlo tres goles contra uno.

Deportes Juan Flores, prepara cierre de temporada en Monterrey

Por lo anterior, autoridades locales del deporte, manifestaron sentirse orgullosos de la participación de Adrián y de que haya logrado colgarse la presea de bronce. Asimismo, su familia manifestó en su momento sentirse muy satisfecha y contenta del desempeño del parralense.

Asimismo, en el año 2021, Adrián Mora es el ganador del Premio Estatal del Deporte, por lo que en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua señaló; "muy contento la verdad, muy orgulloso, no pensé que lo fuera ganar, pero gracias a Dios se dio", señaló Adrián Mora.

"Desde luego, dedico este premio a mi familia porque me ha apoyado en todo, en las buenas y en las malas, porque nunca me han dejado solo, y también a toda la gente que me sigue", reiteró el futbolista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adrián Mora (@adrianmora.2)

¿Qué trayectoria tiene Adrián Mora en el futbol?

Actualmente el joven pertenece a las filas de los Bravos de Ciudad Juárez en la Primera División de México, juega como defensa central y su desempeño ha seguido destacándolo.

Anteriormente ha sido fichado por los equipos de los Diablos del Toluca, y Rayados de Monterrey, por lo que hace referencia de su nato talento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adrián Mora (@adrianmora.2)

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Cabe destacar que Adrián Mora viene de una familia que ha figurado y sobresalido en el futbol, sin embargo, a él le ha tocado "cargar la maleta más grande", tal como lo comentó René Saudino, "su zurda, sus gustos, sus ganas, y su mentalidad, lo tienen donde lo tienen".

"Da mucho gusto verlo en Parral y que siempre llegue con una sonrisa y con la misma gente, nunca anda figurando y siempre anda con la 'camisa' bien puesta, al deporte parralense lo apoya incondicionalmente y sin motivos de 'pararse el cuello'", finalizó René Saudino, deportista local.