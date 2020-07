Alejandra Santiago sigue optimista y se prepara para las pedestres

Para la corredora maratonista chihuahuense Alejandra Santiago Baeza, el hecho de la cancelación del maratón de Chicago en el que planeaba estar presente en este año, ha sido parte del entorno que ha vivido como deportista pues: “Los maratones que tenía programados para este 2020, eran en San Diego en mayo y Chicago en octubre, ambos cancelados a causa del covid19 y no es la primera vez que tengo que suspender una participación”.

“Ya he tenido que cancelar 2 maratones a causa de lesiones, no pasa nada, las carreras ahí están siempre esperando y siempre habrá oportunidad de seguir corriendo” dijo a quien en el ambiente deportivo y de amistades la identifican como Hanna.

“Tengo 7 años practicando el atletismo, y me inicié gracias a mi amiga Claudia Michel con quien solía coincidir en el gimnasio algún tiempo atrás y me di cuenta de que había corrido el maratón de Boston cuando en el 2013 se presentó el lamentable suceso del atentado con bombas casi en la línea de meta.”

“Para mí, lo que hizo mi amiga Claudia Michel, es decir, haber corrido la distancia de los 42 kilómetros y 195 metros se me hizo admirable y obviamente la llame para felicitarla y fue cuando ella me invitó a correr y desde ese momento fue mi motivación para iniciarme en esta disciplina”.

A través del tiempo, Hanna ha participado en competencias desde los 5K hasta el ultra maratón, este u´ltimo en el UMC de Guachochi además en los principales maratones de Estados Unidos y el Maratón de Berlín.

“Sigo llevando mi entrenamiento para maratón, al día de hoy no lo he modificado. Como corredora amateur me siento afortunada de poder ser ejemplo para mi hija en lo relacionado a la disciplina, constancia, esfuerzo, perseverancia y dedicación que se requieren para lograr los objetivos que se propone uno como persona en su vida personal”.

EN CORTO

Nombre: Alejandra Santiago Baeza

Apodo: Hanna

Fecha de Nacimiento: 5 agosto

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Estatura: 1.63 metros

Peso: 55 kilogramos

Deporte: Atletismo

Eventos: Distancia larga

LA FRASE

“Rodéate de personas que te inspiren a ser cada vez mejor”





