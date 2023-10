Alexa Moreno y el equipo de Gimnasia Artística mexicana logran dos boletos para París 2024

Alexa Moreno continúa con su gran momento. A sus 29 años, la gimnasta combina con destreza la experiencia que le ha dado el camino con una energía renovada en la búsqueda de llegar a sus terceros Juegos Olímpicos. Ahora una realidad tras una extraordinaria participación en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística.

La mexicana brilló en el salto, su prueba más fuerte, donde clasificó a la final como la quinta mejor sembrada, con un total de 14.149 unidades. Pero también lo hizo en All Around. Una rotación que ejemplifica su plenitud y que le ha permitido obtener la plaza nominal para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Campeonato Mundial de Gimnasia Artística #Amberes2023



Dos cupos olímpicos para México! 🎟️🎟️🇲🇽



📌 El primero vino mediante la clasificación por equipos. Al quedar en el lugar 14, se consiguió una cuota individual.

* El boleto es para el CON



📌 El segundo lo obtuvo Alexa… pic.twitter.com/O6sDLyWR25 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 2, 2023

La gran jornada de la gimnasia artística mexicana en Amberes, Bélgica, también dejó una plaza individual para el país luego de que el equipo culminara en la posición 14. Apenas dos lugares por encima de la frontera que le habría permitido conseguir una histórica plaza por equipos, aunque para eso aún habrá tiempo. En total, México ya cuenta con 23 cupos para la próxima justa veraniega.

Moreno cautivó al público en Amberes con un primer salto prácticamente perfecto y aunque en el segundo batalló un poco con el aterrizaje, fue suficiente para colocarse entre las mejores. Solo por detrás de la súper estrella estadounidense Simone Biles, la brasileña Rebeca Andrade, la coreana Yeo Seojeong y la británica Jessica Gadirova. La sólida participación de Alexa fue suficiente para asegurar su lugar en la gran final y pelear el próximo sábado en la madrugada por lo que sería su segunda medalla en Campeonato Mundial. Tras el bronce obtenido en Doha 2018.

La mexicana también brilló en el All Around, con un total de 52.331 unidades para ubicarse en la posición 21. Alexa tuvo su mejor participación en el salto de caballo, pero no desentonó en los elementos restantes, con puntajes de 12.466 en las barras asimétricas, 12.266 en la viga de equilibrio y 13.033 en la rutina de piso.

“Se siente bien estar aquí, el año pasado tenías dudas si intentarlo, no sabía si podría. Así que estar aquí es fenomenal para mí, logré la meta que tenía en mi cabeza. Tener un equipo tan sólido me deja satisfecha, poder estar con tus compañeras es otra cosa. Nunca había tenido un equipo que trabajara tan bien junto. Que tenga una dinámica tan buena, es asombroso el sentimiento de estar de regreso en un escenario tan grande”, dijo Moreno para el sitio “Gymnastics Now”.

Junto a Alexa Moreno, Ahrziti Sandoval también dio una gran actuación en la prueba de salto, al firmar un total de 13.299 puntos. La mexicana culminó en la décimo segunda posición, a tan solo cuatro lugares de clasificar a la final. Por su parte, Natalia Escalera terminó en el lugar 14 con un total de 13.283 unidades.

En la prueba por equipos, México mantuvo encendida la velita de una posible clasificación hasta el final.

El conjunto conformado por Alexa Moreno, Natalia Escalera, Ahtziri Sandoval, Paulina Campos yCassandra Loustalot cosechó un total de 154.628 unidades. Puntaje que les permitió ponerse por encima de varias potencias y soñar con un pase histórico a París 2024.

Las aztecas debían terminar dentro de los primeros 12 lugares para lograrlo. Sin embargo, poco a poco fueron bajando en la clasificación hasta quedar en la posición 14. Con lo cual aseguraron una plaza individual para el país, pero no por equipos.

