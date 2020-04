¡Amargo Caramelo!

CHIHUAHUA, Chih.- (Abril 14 de 2020) No sólo las selecciones nacionales de futbol, la preolímpica y la Mayor están resintiendo los estragos de la pandemia por el Covid-19, luego de que todos sus compromisos internacionales se fueron por la borda, suspendidos o cancelados. Los aficionados también la sufren y la sufren pero en serio.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Desde un lugar remoto en la capital del estado grande, el grito reprimido del “Caramelo” Chávez y su hijo “Caramelo Jr.” contrasta con la soledad de las calles y avenidas de su entorno, que en otros no tan lejanos tiempos se cimbraban ante el estruendoso rugido popular precedido por cada gol del equipo de todos.





Caramelo Chávez y su hijo (Cortesía del Caramelo)





Por ahora, no hay Tri, no hay gol y no hay un “Caramelo” festejando en ninguna parte del país, ni del mundo.

Siempre previsor y anticipándose a los compromisos de México en su camino, primero, a los JO de Tokio 2020 (ahora de 2021) y posteriormente a la Copa del Mundo de Catar 2022, “Caramelo” Chávez tuvo que deshacer el equipaje y suspender sus viajes luego que la emergencia sanitaria por el coronavirus obligó a la cancelación de todos los juegos que se tenían en la agenda. En total, 8 partidos, 5 de la preolímpica y 3 de la Mayor.

“He tenido que cancelar reservaciones de hotel y hasta hoy no sé qué va a pasar con los vuelos de avión que ya había comprado”, comenta el bien llamado “fan número uno de la Selección Mexicana”.

Ante la situación mundial que se vive a raíz de la pandemia, Héctor Chávez destaca la seriedad con la que todos deben actuar y seguir las recomendaciones de quedarse en sus casas.

“No hay de otra, hay que cuidarnos porque esto es muy grave y nadie quiere ver a un ser querido enfermo a causa de este mal”, dice.

SEGUIR LA LIGA VIRTUAL, NO ES LO MISMO

Después de haber asistido a nueve Copas del Mundo y a un número global cercano a los 300 partidos internacionales por casi 40 países, entre Copas América (8), Copas Oro (7), Copas Confederaciones (4), Mundiales Sub-17 (1), Juegos Olímpicos (3) y un gran número de duelos amistosos, seguir una liga virtual no es opción interesante para “el Caramelo” Chávez.

“La verdad, no me clavo en lo virtual. Mi chavo sí, él está muy metido en la Liga Mx. Yo aprovecho para hacer otras cosas”, dice.

UN MUNDO CAMBIANTE

“Caramelo” analiza lo que está pasando en el mundo y cree que todo esto ya está transformando la vida de las personas. “Ya está pasando, todos estamos modificando nuestro estilo de vida, ahora no queremos salir de casa y todo lo queremos a domicilio. Es probable que cuando la cuarentena llegue a su fin y este mal haya sido mitigado, mucho de lo que hoy tuvo que cambiar siga vigente”.

EL APUNTE

Héctor Chávez ya tenía reservados vuelos y hoteles para las distintas ciudades donde el conjunto mexicano tenía previsto presentarse, tanto en compromisos de la preolímpica como de selección mayor.





Te puede interesar:





Deportes Anna Rivera se mira en París 2024

Local A partir del lunes 20 de abril se reanudarán las clases en el nivel básico

Deportes Posponer Ultramaratón es modificar el plan de ejercicio