No existen apoyos para el karate, karateca rarámuri

No es un ultramaratonista, de hecho en su infancia nunca le pasó por la mente ser un corredor.

Por alguna razón, Ascensión Bustillos creció con las imágenes de las grandes figuras de las artes marciales en su mente y eso quiso ser cuando fuera grande, un karateca.

Nacido en Basoreachi, municipio de Guachochi, en agosto de 1996, Ascensión Bustillos creció como la gran mayoría de los rarámuris, ayudando a su familia en la siembra de maíz y frijol, cuidando borregos, gallinas y cochinos. Sus oportunidades de estudio desaparecieron antes de terminar primer grado de secundaria, desanimado por las largas distancias que debía recorrer para llegar al humilde salón ubicado a varios kilómetros de su hogar. Dos horas de ida y otras dos de regreso sepultaron su interés.

Alimentando sus sueños desde niño, de querer superarse y ser alguien en la vida, a la edad de 14 años Ascensión decide viajar a Chihuahua capital en busca de oportunidades. Y las ha tenido, trabajando en maquilas, barriendo y limpiando a cambio de 50, 80 o 10 pesos diarios, aunque pronto se desilusiona y regresa a su terruño para seguir trabajando la tierra y cuidando a los animales.

Cuatro años después vuelve a la ciudad y aunque debe seguir sufriendo por falta de un buen empleo, finalmente es contratado en “la obra” y se convierte en un buen albañil.

Poco a poco el destino lo lleva a cumplir sus sueños deportivos y su curiosidad lo pone de frente a la entrada de un gimnasio que finalmente le abre las puertas.

Es así como se integra y se convierte en alumno de karate Shoto Kan, en el Dojo Nanase, y es “adoptado” por el sensei Iram Omar Delgado Domínguez, con quien comenzó a entrenar muy duro.

Su actividad diaria se incrementa, ya que ahora y después de una jornada de 9 horas como albañil, disfruta cada momento dentro del tatami dando su máximo esfuerzo a pesar de que llega agotado de las jornadas tan pesadas que realiza en su trabajo.

Al paso de los años, Ascensión ha logrado transmitir a sus compañeros las ganas de superarse, ya que a pesar de las limitantes y obstáculos que se le presentan continúa entrenando muy duro día con día, por lo que ha logrado ser un ejemplo para toda la familia del Dojo Nanase.

“Las personas del gimnasio se han convertido en mi familia y el deporte me ha ayudado a tener buena salud física y mental. El karate es ahora una forma de vida para mí. No fui corredor porque nunca me llamó la atención pero veo y escucho de muchos hermanos que son corredores y que están triunfando en muchas partes del mundo. Claro que estoy orgulloso de ellos y qué bueno que les va bien”, dijo.

Retoma sus estudios

Actualmente, con 23 años de edad, Ascensión ha logrado sacar adelante sus estudios de secundaria y ya cursa la preparatoria en el sistema abierto, sin descuidar su actividad dentro y fuera del tatami.

Su sencillez lo distingue y lo caracteriza como un humilde ícono de perseverancia, dentro de estos cuatro años en los que ha practicado karate Shotokan dentro de la SKIF (Shotokan Karate do International Federation), aplicando los exigentes exámenes.

Directamente con el Hanshi Hiroshi Ishikawa (director en América Latina y el Caribe SKIF), ha logrado participar en torneos oficiales dentro de SKIF, así como en torneos de invitación obteniendo muy buenos resultados. Dentro de esos logros destaca el resultado que obtuvo en Aguascalientes en el torneo nacional SKIF 2018, en la categoría de cintas moradas adultos varonil, quedándose con el primer lugar en kumite y segundo lugar en kata; con ese resultado logra colocarse para participar en el próximo X Torneo Continental Panamericano SKIF a celebrarse del 19 al 23 de agosto del 2020 en la Riviera Maya, como parte de la selección mexicana que representará a nuestro país en este magno evento.

Desafortunadamente para este karateca rarámuri la situación se torna difícil para alcanzar ese sueño de llegar a representar a México, ya que él mismo debe costear los gastos para poder acudir y participar, por lo que se han dado a la tarea de dar a conocer su historia con el fin de solicitar apoyo a todas las personas en general poniendo un granito de arena, para que este joven tarahumara llegue y realice una participación honorable en dicho compromiso.

Para ello, ponen a disposición del público un teléfono para contactarlo y en la medida, apoyarlo. Cel. 614-382-1214 y su correo iram3384@gmail.com.

