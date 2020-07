Ayudar a otros es hoy la meta de Rocio Sotelo Parra

“Muchas de nosotras empezamos con un sueño o con un objetivo en la vida, sin imaginar poder llegar muy lejos, pues iniciamos de alguna manera atreviéndonos con un primer paso al entrar a un gimnasio sin dejar de tener sentimientos diversos que te provoca una acción que podría cambiar tu vida de manera positiva”.



Así se expresó Rocío Sotelo Parra, practicante de fisicoculturismo, durante una entrevista en la que detalló la forma en que se ha estado adaptando con éxito a esta actividad, superando un situación de hipotiroidismo que, a su parecer, no ha sido un problema para llevar una vida normal.

“Y es que entre el hecho de sentir vergüenza y timidez cuando llegas a un espacio donde te predispones a que por el hecho de generar burlas por tener kilos de más, de no tener las medidas corporales ideales, por estar muy delgada o por tener alguna enfermedad de tipo crónico, como en mi caso donde me diagnosticaron hipotiroidismo, eso te hace pensar si realmente quieres hacer algo por ti desde el punto de vista de la activación física.

“Una de las situaciones que me dijo el doctor cuando me detectaron esta enfermedad sería que iba a sentir mucho cansancio, depresión, aumento de peso, para lo cual me propuse afrontarla al iniciar dentro de la actividad física como el insanity (concepto de entrenamiento por intervalos).

“Jamás he aceptado en mi vida algo que me desagrade, ni mucho menos palabras como ‘acéptate tal como eres o, así te tocó y ya que puedes hacer’, pues como mujer tengo la convicción de que puedes salir adelante tanto desde el punto de vista de la salud, así como emocionalmente y si además motivas la vida de otras mujeres que tengan alguna situación que las limite en realizar actividad física, eso ya se convierte en un impacto positivo entre tu comunidad”.

Los resultados de dicha actividad física del insanity, que inició bajo la dirección de su instructor Juan Córdoba, empezaron a impactarla de manera positiva por los logros que estaba teniendo.

“Cada día por mínimo que parezca en tu cuerpo logras cambios esto sólo se trata de insistir, persistir y resistir, cuando menos lo esperas no sólo tu cuerpo se vuelve fuerte, también tu mente, pues ya no afectan malos comentarios, ya no lastiman esos recuerdos y mi mayor motivo al adentrarme cada día más al mundo del fisicoculturismo es ayudar a que las personas mejoren su estilo de vida sea cual sea su objetivo”, dijo Rocío.

EL APUNTE

Rocío ha encontrado en el fisicoculturismo una valiosa herramienta para afrontar la vida mejorando la salud física y mental y siendo motivación para otras mujeres.

LA FRASE

“Da siempre lo mejor de ti, el mundo necesita gente que ame lo que hace”.

Fotos: Cortesía de Edna Martinez Estrada | El Heraldo de Chihuahua

EN CORTO

Nombre: Rocío Sotelo Parra

Fecha de nacimiento: 31 enero 1988

Lugar de nacimiento: Cuauhtémoc, Chih.

Edad: 32 años

Peso: 63 kilogramos

Estatura: 1.56 metros

Deporte: Fisicoculturismo

