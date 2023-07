¡Barbies futbolistas! Savage Femenil se une a la tendencia rosa

Desde hace ya unas semanas se ha hecho tendencia los colores rosas y no es casualidad pues es un fenómeno que se dio por el estreno de la película Barbie en versión live action, por lo que el equipo de Savage Femenil se suma siendo todas unas Barbies futbolistas.

La película de Barbie protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig sale en los cines este 20 de julio, por lo que muchos se sumaron a la tendencia rosa en diferentes sectores.

Es el caso de las deportistas que integran el equipo de Savage Femenil Chihuahua, quienes realizaron una sesión de fotos inspirada en la famosa muñeca con lo que emocionaron a sus fans.

En las fotos se ve a varias de ellas posando con sus bonitos uniformes blancos con un fondo rosa donde dice Barbie. En la parte inferior de la foto dice “Se lo que quieras ser se una #SavageGirl”.

En las imágenes subidas a las redes sociales del equipo, tanto en Facebook como en Instagram escribieron “¡Nuestras 'Barbies futbolistas! Come on Barbie lets go party” haciendo clara referencia a las múltiples profesiones de la muñeca.

En este momento el equipo chihuahuense se prepara para su próximo gran compromiso, este septiembre 2023 en el mundial de clubes de la FIF7 en Puebla, donde estarán participando alrededor de 16 equipos de todo el mundo.

¡Barbies futbolistas!

Barbie tiene diversas colecciones, entre las que ha lanzado muñecas que juegan futbol, la oficial es la que lleva el número 9 y el escudo del equipo, además de pantalones cortos azules, zapatillas con tacos y medias blancas. La puedes encontrar en la página oficial de Mattel y en varios otros comercios.

Por otro lado, como parte de su colección “Modelos a seguir” en 2020, sacaron la muñeca de Alex Morgan delantera en el San Diego Wave de la National Women's Soccer League, quien expresó su agradecimiento y emoción vía Instagram por tener su propia Barbie.