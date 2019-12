"Buscamos Continuidad"

Se debe apoyar la decisión de la jugadora: Nancy Enríquez



“Creo que no se debe coartar una decisión de una deportista que desea buscar nuevas oportunidades en otro estado y como su entrenadora, yo realmente le dije a ella (Daniela Rico), que tomara la mejor y correcta decisión en su deseo de irse a jugar y representar aTamaulipas”, comentó Nancy Enríquez, la entrenadora de la raquetbolista chihuahuense.

“Ella está tomando esa decisión en busca de una oportunidad de crecimiento deportivo, como lo han hecho muchas otras más, como el caso de Paola Longoria, quien en su momento representó aBaja California y a Nuevo León”.

“Daniela tiene mucho potencial en esta disciplina, pues es una persona que es muy dedicada y entrena muy duro”,añadió. “Yo como entrenadora la seguiré apoyando en su desarrollo deportivo, y aunque no hemos platicado del momento en el que ella pueda estar representando a otro estado, yo estaré en la mejor disposición de apoyarla, aunque no hemos platicado al respecto sobre los entrenamientos”.

“Todos los deportistas chihuahuenses que en su momento y a través de sus asociaciones respectivas fueron registrados para los procesos deportivos en el periodo correspondiente, forman parte delSistema Estatal del Deporte que se rige a su vez por el Sistema Nacional delDeporte (Sinade), emanado de la Conade para efectos de representatividad”,acotó el director del ICHD, Juan Pedro Santa Rosa González, en relación a la solicitud de baja de la raquetbolista chihuahuense Daniela Rico, quien desea representar al estado de Tamaulipas para el próximo proceso deportivo.

“No es que el director del ICHD no quiera dar la carta de baja a la atleta, es que dicho Sistema Estatal delDeporte, el cual está conformado por un lado por las propias asociaciones deportivas regidas en el sistema deportivo abarca la Asociación Estatal de Ráquetbol, y por otro por las representaciones de los municipios del estado incluida la de esta capital, estableció la normativa para darle continuidad al trabajo con los atletas de Chihuahua hasta el término de los procesos selectivos los cuales culminan en el mes de mayo”.

“De esta manera, está establecido que dentro de sus lineamientos y normativas del propio Sistema Estatal del Deporte que los atletas registrados en el mismo deberán cumplir con el proceso correspondiente (el cual en este caso terminará en el mes de mayo con las competencias de Olimpiada y Nacional de Conade)”.

En dicho sistema estatal se establecen lineamientos en este sentido, donde las asociaciones, incluida la de ráquetbol, establecieron junto con los municipios, la normativa para que los atletas no cayeran en el clásico momento de “fuga de talentos”, pues existen estados “pequeños” desde el punto de vista deportivo, que ofrecen becas para que los representen aun y cuando no han invertido en un programa integral en su conjunto y ni en forma particular.

“Éste no es el primer caso que se presenta de solicitud de baja, tuvimos otras 3 situaciones en las que llegamos a un acuerdo y siempre bajo la normativa del Sistema Estatal del Deporte. ElICHD está en la mejor disposición de buscar una solución que convengan a todas las partes, siempre buscando el desarrollo del deporte y teniendo como meta principal la representatividad chihuahuense en los juegos nacionales Conade y la Olimpiada Nacional”.

