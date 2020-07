Byanca Melissa a un paradero de Tokio 2020

Motivada en conseguir la marca A que la lleve a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la nadadora chihuahuense Byanca Melissa Rodríguez está enfocada de lleno en sus entrenamientos para buscar, en el mes de noviembre, el tiempo requerido que le asegure un lugar en la justa más importante del verano.

La situación ante la pandemia sanitaria ha orillado a la atleta a modificar su sistema de entrenamiento, ya que con las albercas cerradas Byanca ha tenido que adaptarse a entrenar en seco, con métodos diferentes a los acostumbrados, resultando de gran ayuda para buscar bajar dos décimas, marca que la separa de conseguir la marca A para los Juegos Olímpicos.

“Estoy entrenando en albercas particulares ya que nada está abierto por la contingencia sanitaria, pese a no tener las marcas oficiales me ayuda a mejorar mi técnica, donde el objetivo es bajar la marca y estamos seguros en conseguirla a finales de 2020”, señaló Byanca Melissa en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

Además la atleta capitalina agregó: “Estamos bien, trabajando en seco, con ligas, así como materiales que podemos conseguir para tener una mayor intensidad la cual nos servirá para fortalecernos”.

La misma nadadora explicó que la temporada empezó con mayor intensidad desde el 1 de junio, donde ha comenzado a nadar en albercas sin distancia oficial, pero lo bueno es que ya está en el agua.

“Las competencias ya comenzaron en los Estado Unidos, donde será en noviembre la fecha en la cual buscaremos dar la marca requerida para asegurar un lugar en los Juegos Olímpicos”, expresó la sirena de Chihuahua capital.

Hasta el momento Byanca Melissa Rodríguez cuenta con la marca B para los Juegos Olímpicos, pero el objetivo de la tritona chihuahuense está claro de ir por la marca A para realizar un mejor papel.

“Ahorita mi entrenador y yo estamos seguros que entraría con esa marca B para los Juegos Olímpicos en la modalidad de Pecho, pero quiero asegurar nuestro pase y llegar a tener una buena actuación con la marca A, la cual estoy a 2 centésimas de conseguirla lo que significa menos de un parpadeo del ojo”.

“La pandemia me ha ayudado a poner la prioridades en orden, fue muy difícil para mí la temporada de 2019, ya que sólo descansé dos semanas tras terminar mi participación en los Juegos Panamericanos de Lima y de inmediato regresé a los entrenamientos, por lo que me sentía con mucha presión para dar la marca”.

Con la postergación de los Juegos Olímpicos para el 2021, la atleta chihuahuense pudo poner en orden sus ideas y tras un descanso de dos semanas por la pandemia Byanca Melissa regresó con nuevos bríos en busca de dar la marca A para la justa de verano.

“Estamos trabajando cosas que no habíamos trabajado, estoy tomando las cosas con calma, sin duda alguna este nuevo proceso lo voy disfrutando ya que me sentía con mucha presión por dar la marca, pero con el cambio de fecha me emociona por el proceso, ya que mi entrenador y yo hemos hecho un plan establecido”.

La primera competencia que tendrá Byanca Melissa Rodríguez para buscar dar la marca A y asegurar aún más su participación en los Juegos Olímpicos será en el mes de noviembre en Virginia, Estados Unidos.

Cabe mencionar que la última competencia del año para Melissa será en el Abierto del estado de Atlanta, siendo una segunda oportunidad para mejorar el tiempo que actualmente tiene la sirena de Chihuahua.

