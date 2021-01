Chihuahua una mina de talento en materia de beisbol: Víctor Ledezma

CHIHUAHUA, Chih.- Si hay una voz autorizada para hablar sobre beisbol y sobre todo que tenga “ojo de halcón” para detectar el talento a la distancia, ese es Víctor Ledezma, jefe de Desarrollo de Diablos Rojos del México y de Guerreros de Oaxaca, con 22 años de experiencia y orgullosamente de Chihuahua.

Víctor Ledezma concedió una entrevista a El Heraldo de Chihuahua mostrando su satisfacción ante la reciente firma que plasmó el joven lanzador Pedro Santillán Herrera con la organización de Los Ángeles Dodgers.

Y abordó varios temas en torno al jugador chihuahuense de 19 años, sin dejar pasar la oportunidad de recordar a quienes hacen beisbol en Chihuahua que “tienen una cantera inagotable, una verdadera mina de talento que desafortunadamente no han sabido explotar”.

“A este muchacho (Pedro Santillán) lo firmé para la academia cuando tenía 13 años de edad, le vi el físico y su acción de brazo”, comenta Víctor, enfatizando que hubo detalles que en ese entonces no le permitieron desarrollar su potencial de la manera correcta. “De haberlo sabido llevar, ya se habría consolidado desde hace tres años”, dijo, lamentando el hecho de que muchos otros jóvenes del estado se pierden o se quedan en el camino “porque regularmente se conforman con llegar a los Dorados u otros equipos regionales” y no pasan de dos o tres estatales.

“Desgraciadamente a uno lo ven como enemigo –cuando se les cuestiona su forma de trabajo con jóvenes- y no aceptan recomendaciones ni mucho menos críticas. Me he cansado de decirles del gran talento que tienen en Chihuahua, con mucho físico, que me disculpen las ligas –de Chihuahua- pero a los manejadores no les interesa sacar jugadores, no les interesa que reciban oportunidades de crecer, sólo los quieren para figurar en sus equipos por 300 pesos y no los sueltan para que busquen sus sueños”, dice Víctor, quien antes de irse al sur del país y dedicarse a la búsqueda de talento, de niño se inició como jugador en la Escuela Tarahumara y fue, por cierto, el primer jugador de la institución en llegar al profesionalismo, de la mano del inolvidable Armando Acosta. En esta capital, la colonia San Rafael sigue siendo de sus dominios.

Víctor recuerda cuando se llevó a Pedro a la academia L.A. Dodgers en Oaxaca. “Allá fue madurando en todos los aspectos, la potencia de su brazo lo distingue y por eso no dudé en firmarlo con los Diablos, donde siguió su formación. Nosotros ya lo pusimos en el camino, tiene todo para lanzar en las Mayores. Él ahora piensa en grande, no piensa en los Dorados”, remata.

De su relación con gente de beisbol en Chihuahua, Víctor afirma que ha hecho todo lo que está a su alcance para apoyarlos en el desarrollo de talento. “No les interesa, nunca he recibido una llamada para que los apoye con gente experta que vaya y capacite a sus entrenadores”.

Víctor Ledezma habla de la gran cantidad de peloteros que andan sueltos en Parral, en Camargo, en Juárez, Delicias y muchos otros municipios del estado. “Pero vuelvo a lo mismo, por ejemplo a Pedro Santillán lo tenían con 300 pesos por jugar en la liga local y como él siguen saliendo más, pero no los apoyan.”

En relación a la Academia Diablos en Chihuahua, que inició sus trabajos a principios del 2020, dijo que “lamentablemente tuvimos que parar por la pandemia, pero son como ocho jóvenes prospectos a los que ya tenemos identificados y en espera de reintegrarlos al trabajo”.

En la actualidad, lanzadores como Aarón Medina (Camargo), Abrahám Alemán (Chihuahua), Edgar Polanco (Chihuahua), Jair Herrera (Chihuahua), Óscar Aguirre (Cuauhtémoc), Rodrigo Armendáriz (Chihuahua) y Zahid Legarda (Chihuahua), entre otros, se están abriendo paso con Diablos Rojos, con aspiraciones serias de llegar a las Ligas Mayores, como también es el caso más reciente de Pedro Santillán.

ESTRELLAS QUE HA PUESTO EN EL FIRMAMENTO

Entre los peloteros firmados por Diablos Rojos que han llegado ya al estrellato en las Ligas Mayores, figuran nada menos que Julio Urías y Víctor González, un par de jugadores que coronaron una formidable temporada 2020 para Dodgers con el título de la pasada Serie Mundial.

Julio Urías, nacido en Culiacán el 12 de agosto de 1996, llegó a Diablos a los 15 años de edad y debutó con Dodgers el 27 de mayo de 2016, con tan sólo 19 años, edad que ahora tiene Pedro Santillán y quien apenas fue firmado por los campeones.

Julio fue parte fundamental para los Dodgers; tuvo una marca de 3-0. Y en postemporada, tuvo una marca de 4-0, superando a Fernando Valenzuela con seis triunfos. Además, también superó al Toro con más ponches en playoffs (28).

Urías tiene una marca de 12-7, un PCL de 3.20 y 232 ponches en cinco temporadas con los Dodgers. Su salario base en 2020 era de 1 millón de dólares.

Por su parte, Víctor Aarón González, de 25 años y oriundo de Nayarit tuvo un 2020 inolvidable.

El zurdo debutó en 2020 con los Dodgers, el 30 de julio se estrenó ante Arizona. Lanzó en 20.1 entradas en 15 juegos, ganó tres, ponchó a 23 y sólo regaló 3 pasaportes.

Fue el pitcher ganador en el juego 6, donde los Dodgers lograron coronarse. El zurdo tuvo cuatro apariciones en esta Serie Mundial.

González fue firmado por los Dodgers en 2012, tras pertenecer en la Academia Harp Helú y en 2020 tuvo un salario base 563 mil 500 dólares.

LA FRASE

“Nosotros ya lo pusimos (a Pedro) en el camino, tiene todo para lanzar en las Mayores. Él ahora piensa en grande, no piensa en los Dorados”.

