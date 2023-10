¡Cierran actividades en el Campestre! Terminan competencias de pádel, tenis y golf

Lleno de emociones se vivió el tercer día de actividades del Torneo de la Amistad 2023, el Campestre Club cierra sus puertas con los ganadores que conquistaron las canchas de pádel, tenis y golf de las instalaciones, ahora darán paso a la ceremonia de inauguración que se realizará en el Estadio Olímpico Universitario.

Decenas de familias abarrotaron las instalaciones del Campestre, lleno de alegría, convivencia y rivalidad sana, las porras se hicieron llegar tanto para los locales, como de los foráneos que hicieron el viaje hasta la división del norte para vivir la experiencia y conocer la riqueza cultural del estado más grande del país.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

En lo deportivo no defraudó, el pádel, los campeones, dominaron de principio a fin, no perdieron un solo encuentro dentro de la competencia en Chihuahua, fueron los representantes del Colegio Cumbres Torreón, Carlos Barroso y Adolfo Treviño se subieron a lo más alto del podio para el aplauso de los asistentes.

El compañerismo y el juego limpio siempre fue la idiosincrasia del evento en el Campestre, hubo tanto risas como llanto por parte de los atletas, las dos caras del deporte se hicieron presentes, sin embargo, nunca faltó un compañero, familiar y un rival que animó al otro.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

La hospitalidad de las personas en Chihuahua fue lo que destacaron los visitantes de todos los rincones del país, así como de países como El Salvador, Colombia, Venezuela, España, por mencionar a algunos que vivieron la experiencia de la capital del estado grande.

El Campestre cierra sus puertas para la edición 40 de la justa, pero se queda con miles de momentos que quedarán en las memorias tanto de los locales, como de los deportistas foráneos que representaron con orgullo a su institución durante el evento.

