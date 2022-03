Condena comunidad deportiva chihuahuense la violencia en el futbol

Personalidades del futbol chihuahuense externaron sus opiniones, condenando de manera tajante la situación de violencia que se vivió en la parte complementaria del partido entre los Gallos Blancos del Querétaro y los rojinegros del Atlas FC, con saldo de decenas de heridos.

El cotejo que tuvo como escenario el emblemático estadio de la Corregidora, presentó este lamentable hecho en donde se vivieron momentos de angustia entre los asistentes al partido, lo que provocó la incertidumbre entre la gente, entre ella, familias enteras que buscaron refugio y seguridad.

MOISÉS SALDAÑA

Presidente de la Liga San Felipe El Real de Futbol

“Es muy lamentable lo sucedido y por supuesto tienen que desaparecer las barras de inmediato y poner seguridad eficaz en los estadios para que la gente pueda asistir con seguridad de lo contrario será terrorífico asistir en familia a ver un partido de fútbol profesional”

NELSON SÁENZ

Directivo de la Liga Churubusco

“Estoy en shock, lamentablemente gente inadaptada que se hacen llamar "grupos de animación" o barras", son gente que sólo va a agredir a quien se le ponga enfrente; me ha tocado estar en varios estadios y lo he vivido en carne propia, gracias a Dios no me ha pasado nada grave, yo creo que después de estar dos años encerrados, no hemos aprendido nada como sociedad”

“Por grupos como estos, desgraciadamente van a afectar personas que van con sus familias a disfrutar de este deporte, tal vez como consecuencia de estos actos se vuelvan a jugar los partidos a puerta cerrada”.

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Directivo de futbol chihuahuense

“La liga tiene que regular a las "barras". Estos mal llamados grupos de animación han sido los responsables, como es el caso, de alejar a las familias del Fútbol”. “Las sanciones para los responsables de la falta seguridad deben ser ejemplares y no circunscribirse a simplemente re programar partidos. Una tragedia mayor pudo haber sucedido. De por sí el futbol mexicano está en entredicho por su extraña competencia y ahora se le añade el ingrediente de la violencia extrema.

MANUEL VILLALBA

Árbitro de futbol

“En el fútbol no hay cabida para la violencia y en ningún deporte, el día de ayer (antier) no fue una tragedia, ayer fue delincuencia en el deporte por un grupo de pseudo aficionados e inadaptados delincuentes que van a los estadios a generar violencia, insultando al equipo contrario, árbitros y espectadores rivales, muchas veces a los de su mismo equipo.

Todo esto adicionado al nulo control de las porras, a la falta de personal capacitado y suficiente y la aplicación de sanciones en situaciones como esta que se han presentado anteriormente”