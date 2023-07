¿Cuáles recuerdas? Así son los uniformes de Mineros de Parral en los últimos 10 años

Sin duda, el equipo Mineros de Parral es uno de los más populares en el estado de Chihuahua, taquillero en cualquier plaza y con seguidores en todo el estado. Se trata de un equipo orgulloso, arrogante y ganador que fue uno de los fundadores del béisbol estatal.

La larga trayectoria de este deporte en Parrales tal, que se cuenta que fue precisamente en la "Capital del Mundo", donde se jugó al beisbol por primera ocasión en el estado de Chihuahua, en el año 1898.

Por lo anterior, no es de sorprender que a lo largo de los años, los distintos uniformes de los mineros se cuenten por cientos, ya que con cada edición del Campeonato Estatal de Beisbol, en donde se dan cita los mejores exponentes del "Rey de los deportes" en Chihuahua, el equipo estrena una "nueva piel" , la cual quedará guardada para la posteridad como recordatorio de los triunfos y fracasos obtenidos.

¿Cómo es el uniforme de los Mineros de Parral?

A pesar de que cada año se renueva la imagen del equipo, todos los uniformes conservan algunas características básicas que son distintivas de Los Mineros, sobre todo los colores clásicos de los peloteros parralenses; rojo, blanco y negro.

Los colores negro y blanco son característicos de la indumentaria de Los Mineros. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Así mismo, todos y cada uno de ellos portan el nombre o las iniciales del equipo junto con la palabra "Parral", casi siempre en letras rojas, aunque los detalles varían con cada nuevo torneo.

De tal manera que a continuación, se muestra una recopilación con los últimos uniformes que ha portado el equipo parralense durante los últimos 10 años, hasta llegar al 2023. ¿Cuál es tu favorito?

Uniformes Básicos

Uniforme Mineros 2013

Comenzamos la recopilación con el uniforme de hace 10 años, donde destaca la vestimenta en color blanco con el nombre del equipo "Mineros" en letras rojas estampadas al frente de la playera, así como una gorra a juego con detalles en blanco y rojo. Cabe mencionar que fue esta indumentaria la utilizada durante su coronación como tricampeones, tras vencer en la gran final a Los Indios de Ciudad Juárez.

Los Mineros se coronaron como tricampeones al derrotar en la final a Indios de Juárez. Foto: Captura de Pantalla @FacebookMinerosOficial

Uniforme Mineros 2014

En esta ocasión se muestran las tres variantes del uniforme parralense con sus colores característicos. Tenemos en primer lugar el traje negro con la letra "M" de Mineros estampada en rojo. Mientras que en la parte de en medio, resalta el clásico blanco con franjas verticales y el nombre de "Mineros"; mientras que al último, en la versión de color roja, sobresalen detalles de color blanco en las mangas, botones y estampado frontal con el nombre del equipo.

Año con año, los mineros renuevan su uniforme con tres nuevas versiones para el Campeonato. Foto: Captura de Pantalla @FacebookMinerosOficial

Uniforme Mineros 2015

Haciendo honor a su sobrenombre de "La Furia Gris", con el que también se le ha conocido al equipo de Parral, en la edición del año 1015 fue presentado un uniforme con este color y el estampado "Furia Gris" en letras bancas. Las otras dos variantes permanecen con un estilo más tradicional, siendo uno de ellos el de playera blanca con el nombre de "Mineros", y el otro, el clásico en color negro con la "P" de Parral en letras blancas.

Uniforme Mineros 2016

Para la edición del 2016 la imagen de Los Mineros se moderniza con la revelación de un nuevo guardarropa para el equipo. Esta versión es como una mejora del año 2015, donde se continúa con las playeras roja, gris y negra; pero esta vez, con un diseño más cómodo y moderno.

Uniforme Mineros 2017

En el año 1017 el uniforme se vuelve algo más minimalista, optando por un menor número de estampados a favor de los colores lisos; mientras que en el frente, se puede observar únicamente la inicial "P" de Parral, dando a los jugadores un aspecto más pulcro.

Para el año 2017 se optó por un estilo más minimalista. Foto: Captura de Pantalla @FacebookMinerosOficial

Uniforme Mineros 2018

Para 2018 regresan los estampados llamativos al frente con el nombre completo del equipo, mientras que en los colores sobresale el rojo, dejando de lado los tonos grises. La palabra "Mineros" se aprecia en letras más pequeñas sobre el nombre de "Parral", y en las mangas de la playera negras se observan también un par de franjas blancas con rojo en medio.

Uniforme Mineros 2019

Es a partir del año 2019 donde quede quedan constituidas las versiones negra, roja y blanca. Se trata de dos uniformes en color blanco, uno con la palabra "Mineros" y otro con las letras de "Parral", ambos en rojo; mientras que el tercero consta de una playera negra con el nombre de la ciudad con bordes rojos e interior negro.

Uniforme Mineros 2020

Lamentablemente, durante el año 2020, el Torneo Estatal de Beisbol tuvo que ser cancelado debido a la contingencia sanitaria causada por el Covid-19; de tal manera que no hubo un nuevo uniforme oficial para esta edición.

Uniforme Mineros 2021

Nuevamente para el año 2012 se presentan tres versiones de las ropas parralenses; donde el uniforme que más llama la atención fue el primero que presentaron, de color negro en su totalidad con solo el contorno de las letras y números en color gris.

Uniforme Mineros 2022

En la edición del año 2022 sobresale un llamativo diseño rojo con efecto "tye dye" o deslavado en blanco. Así como la playera de color enteramente blanco incluyendo las letras. En el caso del diseño negro, se presentan las letras de "Parral" al frente en color blanco.

Uniforme Mineros 2023

Finalmente, para la actual edición del Campeonato Estatal de Beisbol, se incorporan un trío de playeras con diseños actualizados donde cada una de ellas presenta una combinación de color diferente. Primeramente, el clásico negro viene con franjas verticales blancas y coloridos detalles rojos en cuello y mangas.

A su vez, los tonos blanco y gris se fusionan en el segundo diseño con efecto degradado, mientras que la playera roja, muestra un diseño cuadriculado negro en las mangas y la parte superior.

Uniforme conmemorativo por los 100 años de la muerte de Villa

Durante la actual campaña 2023 y con el fin de conmemorar el centenario del General Francisco Villa, figura clave en de la Revolución Mexicana, fue que el jurisdiccional de la IV Zona, Irad Encinas, tuvo la idea de crear una nueva vestimenta, acorde a las fiestas que se desarrollan en Parral durante las Jornadas Villistas.

La nueva piel de este uniforme de gala fue presentada el pasado domingo 21 de mayo en la página oficial de Facebook de Los Mineros de Parral 2023, en el cual predomina el color blanco con vivos en negro, colores que distinguen a la IV Zona, se le agregaron además vistas en color dorado en alusión al ejercito conocido como "Los Dorados de Villa", así como el nombre de “Pancho Villa” en el centro del pecho con letras en color negro y contorno dorado y un lema de "100 años".

Dicha indumentaria se hace acompañar con pantalonera blanca y fue estrenada durante el encuentro inaugural del Campeonato de Beisbol 2023, efectuada en las instalaciones del vetusto estadio Valente Chacón Baca.

Cabe mencionar que, desde el momento de su presentación oficial, las reacciones positivas ante el diseño del nuevo uniforme no se hicieron esperar; de modo que en la página oficial de Los Mineros en Facebook era posible leer comentarios como; “Muy bonita, felicidades; difícil portar algo así, si no conoces la historia; genial, quiero una, cómo le hago; me encantó; muy padre; ¿se puede comprar en línea?; ¿la van a tener a la venta y dónde la puedo comprar?, por mencionar algunos.

En la gráfica, la playera conmemorativa de los 100 años luctuosos de Francisco Vila. Foto: Cortesía | Mineros de Parral

