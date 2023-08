David Villegas consigue bronce en el Campeonato Panamericano Infantil de Judo Perú 2023

El judoka parralense David Villegas, representando a México, conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano Infantil de Judo Perú 2023 celebrado en la ciudad de Lima del 13 al 17 de julio y donde fueron siete atletas locales los que formaron parte de la delegación Azteca.

David Villegas fue el único parralense que mejoró subir al pódium, al ganar la presea de bronce en la categoría sub 15 y en la división de 36 kilogramos, luego de un excelente desempeño sobre el tatami.

Foto: Cortesía | Gobierno de Parral

Fueron siete los atletas locales que asistieron al evento formando parte de la selección nacional, quienes pertenecían a los clubes Judokan Parral y Judo González, viajando acompañados por el entrenador Gabriel González, con el aval de la Federación Mexicana de Judo.

Foto: Cortesía | Gobierno de Parral

A pesar de ganar únicamente una medalla de bronce, la participación de los judokas fue muy importante al colocarse entre los mejores lugares de México, en las categorías sub 13 y sub 15.

Muy cerca de alcanzar el pódium estuvo Jazmín López, al ocupar el quinto lugar en la categoría sub 15, en la división de los 53 kilos; en tanto que se posicionó en un séptimo lugar Fernanda González, en sub 15, en categoría de 48 kilos; Victoria Saucedo, en sub 15, en 58 kilogramos, así como Eduardo Candia, en sub 15, división de 58 kilogramos.

Foto: Cortesía | Gobierno de Parral

Por su parte, también participaron José Manuel Moreira, en sub 13, en 47 kilos y Pedro López, en sub 15, en la división de 58 kilos.

El presidente municipal, César Peña Valles, felizizó a los siete judokas que participaron en el Campeonato Panamericano Infantil Perú 2023, por los destacados resultados obtenidos.

Por su parte, Gabriel González, titular del Instituto Municipal del Deporte (INMUDEPA) precisó que dicha justa internacional fue de un alto nivel competitivo en la ciudad de Lima, Perú, al participar judokas de Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Chile, Puerto Rico, Colombia, Costa Rica, Perú y México.

Finalmente dijo que con esto se reconoce el buen resultado del equipo parralense, por lo que, reiteró, es un Campeonato Panamericano Infantil de gran nivel.