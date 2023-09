¡Dorados barren a Correcaminos! Jett Speelman anota nueve triples y le da la victoria al equipo

Con una gran actuación de Jett Speelman, quien anotó 9 de 10 triples, los Dorados del Estado de Chihuahua vencieron a Correcaminos de Tamaulipas por marcador final de 106-97, por lo que están oficialmente clasificados a la Copa Value, todo esto en acciones de la jornada 14 de la Liga SísNova LNBP 2023.

Toda la primera mitad fue un partido muy parejo, no se notó la brecha entre ambas escuadras en la tabla general, a pesar de que Dorados mantuvo la ventaja durante gran parte de este periodo, en los minutos finales del mismo los Correcaminos concretaron 3 triples que le dieron la vuelta al marcador, para un primer parcial de 28-30 para la visita.

En el segundo cuarto, se mantuvo la paridad entre ambas escuadras, pero un encendido Jett Speelman no dejó que los tamaulipecos se separaran, anotó siete tiros desde atrás del perímetro en el mismo número de intentos, sin embargo, los rivales no dejaron de anotar y no había nada para nadie al descanso, 60-60.

Foto: Dorados de Chihuahua

Un espectáculo puro se estaba viviendo en el MBA, Speelman ya tenía 21 puntos en su cuenta personal, su mejor noche la estaba viviendo ante una defensa que no encontraba la manera de pararlo, pero con toda una mitad más por disputar.

Una película totalmente distinta fue el tercer episodio, los Dorados con todo su arsenal al ataque, a base de triples llegó la diferencia de doble dígito por primera vez en el encuentro, el descanso les llegó bien para los pupilos de Diego Vadell, lo que al final terminó por entregarles el cuarto más importante en el deporte ráfaga para muchos entrenadores, 86-75.

Con la pólvora apagada comenzaron el último periodo los visitantes, con ya notorio cansancio en ambas quintetas, sin embargo, el espectáculo de triples continuó, Speelman no falló desde la larga distancia y así se concretó la octava victoria de Dorados por marcador final de 106 puntos por 97.

El mejor jugador del partido fue Jett Speelman, quien lució a la larga distancia, encestó 9 de 10 triples, para un total de 27 unidades, además, Anyeuri Castillo hizo 19, por la visita, Joao Franca fue la principal arma a la ofensiva, concretó 22 puntos, seguido de Ismael Cruz quien anotó 20 tantos.

Los Dorados del estado de Chihuahua están oficialmente clasificados para la Copa Value que se jugará en casa del 27 al 30 de septiembre, a falta de resultados de esta jornada, se definirán los cruces para su encuentro de cuartos de final, esta competencia será de eliminación directa y el estado grande competirá por su primer título desde que su regreso al mejor baloncesto del país.

El apunte: Dorados clasifica a la Copa Value 2023.