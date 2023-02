El chihuahuense Ángel Fernando Ramírez es el nuevo jugador de Kansas City Royals

Una nueva aventura y un nuevo reto enfrenta el beisbolista chihuahuense Ángel Fernando Ramírez Rodríguez, quien estampó su firma con la organización Kansas City Royals para participar en las actividades de esta institución en fechas próximas y en donde tiene la oportunidad de continuar su camino en la disciplina de béisbol.

“Contento de haber conseguido que había estado buscando en estos últimos años por los que estuve trabajando y feliz de poder cumplir este primer objetivo, ahora a seguir trabajando duro, ponerle, números a las estadísticas personales y en algún tiempo poder aspirar a estar grandes ligas.”

En este sentido, el chihuahuense deberá reportarse próximamente a los trabajos que realizará con su nueva institución, la cual se ubica en las instalaciones deportivas de República Dominicana al tomar parte en la Dominicana Summer League 2023, en la cual estará enfocado de manera integral para demostrar su calidad en sus habilidades y destrezas.

Su formación deportiva inicial se dio durante sus participaciones desde la edad de 6 años, en donde adquirió las bases de su desarrollo físico y mental para mostrar un rápido crecimiento en esta disciplina, que evidenciaba en cada juego en que tomaba parte y que rápidamente fue notorio su desempeño.

Angel Fernando firmando para el equipo de KC Royals / Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

El joven chihuahuense formó parte de la institución deportiva de la Academia de Béisbol González de Tijuana, Baja California, en donde tuvo la oportunidad de seguir superándose en esta disciplina, fortaleciendo sus habilidades y destrezas en la posición en que se desempeña.

Dentro del palmares deportivo de Ángel Fernando, se contabiliza su participación en la serie internacional de prospectos de la organización Pro Beis en el mes de noviembre del 2019, luego en Pro Beis detección de talentos en 2020 en Guadalajara quedando en primer lugar en la división de 2005-2006.

“En el invierno jugué con el equipo de Naranjeros de Hermosillo y llegamos hasta la instancia de semifinales, en lo que siento que cumplí en mi papel de jugador emergente en donde conseguí mi primer hit como profesional en el torneo de invierno”.

"Por lo pronto, a partir del 7 de marzo estaré haciendo pretemporada con el equipo de Algodoneros de Unión Laguna, para después estar disponible para llegar en las mejores condiciones físico atléticas y una vez que tenga que presentarme a Kansas City, adecuarme a las actividades que se programen".

Comentando sobre sus inicios, Ángel mencionó en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua que: “Me acuerdo que mi mamá me llevaba a las clases de gimnasia, pero nunca me gusto, y un día que pasamos por el campo de la escuela Centauros de Beisbol, y vi a unos jugadores entrenando, desde ahí me interesé por jugar este deporte, eso fue en el año 2011, y desde entonces estoy dedicado al béisbol en el que me sentido bien en mi desempeño”.

Adicionalmente, una vez inmerso en la práctica de esta disciplina deportiva, indicó que: “lo que me gusta del béisbol es que puedo desempeñarme en varias actividades, pues he sido lanzador y filder, además de que a la ofensiva me ha ido muy bien”.

CONÓZCALO

Nombre: Ángel Fernando Ramírez Rodríguez

Fecha nacimiento: 28 de marzo 2005

Lugar de nacimiento: Chihuahua

Edad: 17 años

Peso: 88 kilogramos

Estatura: 1.88 metros

Deporte: béisbol.

Equipo Kansas City, liga Domicana

Posición: Filder.

Años jugando: 11 años.

LA FRASE

Mi objetivo es llegar a jugar en Grandes Ligas