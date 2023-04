El marchista Ricardo González participará en el Campeonato Estatal Máster

“Empezamos bien, pues el objetivo era iniciar este 2023 muy fuerte tanto en el nivel competitivo como la participación en el evento mundial de la especialidad en donde logré conseguir 3 preseas que me alientan a seguir trabajando por lo que resta de este año en las competencias que se habrán de celebrar próximamente”, dijo en entrevista vía telefónica para El Heraldo de Chihuahua el marchista chihuahuense y medallista mundial, Ricardo González Muñoz.

“Tuve mi primera gran competición en este mundial de Polonia el cual reunió a grandes competidores de varios países a los que confrontamos en cada prueba, y conseguimos las 3 medallas tanto en la distancia de los 3 mil metros de pista y en los 10 kilómetros de ruta en circuito”: comentó el originario de Ojinaga, Chihuahua.

Con esto, el andarín chihuahuense, miembro de la dinastía de marchistas chihuahuenses de la familia González Muñoz, acumula 6 medallas conseguidas en dos mundiales en que ha participado en la división máster varonil.

“Ello me permitirá y me alentará a seguir trabajando con mayor motivación y deseos de seguir buscando premios y resultados para el atletismo chihuahuense, especialmente para mi tierra, Ojinaga, además de seguir practicando lo que mas me gusta y disfruto: el atletismo en la modalidad de caminata competitiva”, agregó Ricardo.

En relación a las próximas competencias en que estará presente, el andarín chihuahuense mencionó que estará activo en el próximo Campeonato Estatal Máster que organiza la Asociación de Atletas Máster que preside el deliciense Guadalupe de los Ángeles Escalante en este mes de abril.

Adicionalmente, “están, tanto el Campeonato Nacional Máster, así como los Juegos Centroamericanos y a finales de este año 2023, consideramos asistir al Campeonato Sudamericano que se llevará a cabo en Lima, Perú, todo esto como parte del proceso de preparación y de competencia en lo que resta del período.

Y es que el andarín chihuahuense tiene definido bien su objetivo para el año 2024, “buscaré estar en las mejores condiciones físicas y atléticas para afrontar el compromiso del Campeonato Mundial de Suecia, con la mentalidad de defender su título mundialista y de paso, obtener otras medallas”.

“Entiendo que no será fácil, pero ya estamos dentro de lo mejor del mundo que es lo importante, hoy satisfecho por lograr mantenerse ahí, ahora la responsabilidad creció mas, pues ya me conocen en Europa y será año muy duro nuevamente el objetivo se cumplió con un inicio excelente".

“Vamos a trabajar fuertemente para seguir creciendo y volver a ganar todo nuevamente es y será el reto mayor”, finalizó Ricardo en esta entrevista.

El apunte: tendrá nuevos retos en lo que resta de la temporada atlética en este 2023