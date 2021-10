"El pentatlón de Egipto 2021 me ayudó a definir mis metas": Shary Ruvalcaba

“El poder vivir una competencia mundial es el doblemente de impresionante, pues yo los veía por televisión antes y decía: que impresionante, y ahora estando en los escenarios de competencia, en la alberca, en el tiro-carrera, son impactantes las emociones por saber que estas ahí, porque eres de las mejores del mundo y eso es simplemente maravilloso, se me puso la piel chinita cuando vi mi apellido y la bandera de México”: comentó la pentatleta chihuahuense Shary Ruvalcaba Reza al hacer un balance de su participación en el pasado Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno que tuvo lugar en Egipto.

“Yo veo mis resultados muy buenos, llegué y estuve presente en la final del evento, y ahora eso me ha ayudado a definir las metas de manera clara y analizando lo que me falta para buscar una medalla, además, sin duda alguna, los Juegos Olímpicos de París son una de las partes ambiciosas que ya lo he considerado seriamente”.

“Este ciclo selectivo es muy corto, ya que los Juegos Panamericanos son en el 2023, evento en donde se otorgan las plazas para asistir a París 2024, por lo que desde ya hemos iniciado la preparación para este proceso”. La temporada principal para Shary inicia con los eventos selectivos nacionales y de primera fuerza que tendrán lugar en el período de noviembre y diciembre de este año.

De igual manera, a través de sus redes sociales, Shary comentó que: “Mi primer mundial, no hay palabras para describir lo que se siente representar a tu país y estoy muy feliz porque se logró el objetivo principal que era pasar a la final, me llevó muchos aprendizajes, pero sobre todo, muy motivada para llegar a la meta que es París 2021”. “Gracias a todos los que hicieron posible este sueño, a mi familia, a mi equipo de trabajo Profe Manuel Ontiveros, Eduardo Barraza, Eulogio Verdugo, Diana Rodríguez”.

LA FRASE

“Este mundial significó años de trabajo y sacrificio, también muchas risas, competencias, amistades detrás y cosas lindas”.