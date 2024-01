El Sueño de Cieneguitas: Así es el documental que la NFL grabó en Guachochi

“Guachochi es tierra de atletas, aquí el deporte corre por nuestras venas”, con esta poderosa frase comienza el documental 'El Sueño de Cieneguitas', un documental realizado por la National Football League (NFL), que relata la historia de un entrenador que viajó hasta ese municipio, para implementar el tochito bandera o tochito flag en la telesecundaria de Cieneguitas, tratando de disminuir los índices de deserción escolar.

Además de mostrarnos paisajes hermosos de la Sierra, este documental también nos enseña la historia de éxito de este programa, que ha beneficiado a por lo menos 18 niños y adolescentes rarámuri, y que se llevó a cabo de la mano de la Subdirección de Cultura Física, del Instituto Chihuahuense de Cultura Física y Deporte (ICHD).

Al inicio del video, que fue subido al canal de Youtube "Mundo NFL", aparece el coach Raúl Hernández contando que cuando él llegó a Guachochi, le preguntaban si estaba loco, por allá “no hay nada”, sin embargo, él siempre respondía que justo era por eso que iba, porque no había nada y él quería llevar todo su conocimiento deportivo ahí.

Posteriormente relata que Guachochi le ha dado todo lo que él siempre ha buscado, pues él siempre ha buscado atletas, gente con aptitudes deportivas, formar jóvenes con visión y con carácter, y eso es lo que el municipio le ha regalado.

De igual forma, menciona que él comenzó hacer un plan para poder formar un equipo de tochito bandera o tochito flag, y una de las principales escuelas interesadas, fue la telesecundaria de Cieneguitas, por lo que de inmediato buscaron el apoyo del Instituto Chihuahuense de Cultura Física y Deporte (ICHD), para convertir este sueño en realidad.

En el reportaje, también aparece María Elizabeth Delgado, quien es directora de la telesecundaria; ella menciona que le encantó la idea de implementar este deporte en el plantel porque consideraba que podían crear cosas muy grandes, que podrían ayudar a que los estudiantes tuvieran más oportunidades.

Lo anterior, debido a que la comunidad donde se encuentra el plantel, es de escasos recursos, por lo que en ocasiones los niños tienen que salir a trabajar, lo que les dificulta mucho el poder seguir estudiando, además de que tienen que recorrer distancias enormes, de hasta 2 horas caminando, para poder llegar a la escuela.

El entrenador Raúl Hernández comenta que los habitantes de esta comunidad, “desayunan, cenan y comen pinole. Tal vez no han tocado alimento sólido en todo el día, y sin embargo siguen con una sonrisa, con mucha actitud y siguen corriendo”. Además, resalta que los rarámuri tienen un corazón y un espíritu único, que no se encuentra en ningún lado.

Foto: Archivo | El Sol de Parral

El coach relata que él creía que a los niños y jóvenes no les iba a interesar el tochito bandera, pues era algo muy nuevo y ellos están muy arraigados a sus deportes tradicionales, sin embargo, se sorprendió de que lo recibieron muy bien, les llamó mucho la atención y comenzaron a interesarse por él.

Raúl Hernández explica que la primera vez que los estudiantes de la telesecundaria tuvieron un acercamiento con este deporte, fue cuando él llevó dos balones de americano, y les explicó, que esté, a diferencia de los de futbol soccer, no era para patearse, sino para lanzarse.

Poco a poco fue adentrándolos al mundo del tochito, explicándoles las reglas y demás cosas, y desde ese momento Hernández se dio cuenta que los rarámuri eran atletas natos, no sólo para un deporte, sino para lo que ellos se propusieran

Kimberly y Elvis, los talentosos atletas rarámuri que se abren paso en el mundo del deporte

En una parte del documental, el coach habla sobre Elvis y Kimberly, quienes son dos de los jóvenes que más se han destacado dentro del tochito bandera, pues son quienes más se apasionan por el juego y por los entrenamientos. Ellos mismos, son quienes relatan que para llegar hasta la escuela se hacen hasta dos horas de camino, por lo que corren hasta ella para utilizar esto como parte de su entrenamiento.

Leer también: Canto Cardenche, la melancólica música del desierto que está desapareciendo

El entrenador asegura que lo que hacen Elvis y Kimberly por el deporte, no cualquiera lo hace, pues cuenta que en una ocasión estaban practicando pases y comenzó a llover, por lo que él le dijo a la joven que se fuera a su casa para que no se mojara y ella le contestó que no, que ella quería entrenar.

Posteriormente, explica que “El Flag llegó a Guachochi con una llave maestra, a tratar de unir estas culturas; lo muy tradicional, con algo muy innovador”. Además, relata que desde el primer día de entrenamientos, los jóvenes empezaron a absorber el conocimiento de una manera sorprendentemente rápida, “lo analizan, lo comprenden y lo aplican”.

María Elizabeth Delgado afirma que desde que se comenzó a implementar este deporte en el plantel, los alumnos comenzaron a asistir más y con mayor regularidad, disminuyendo así la deserción escolar, además de que este deporte les ha ayudado a reforzar los valores de solidaridad, respeto y amistad.

Kimberly lidera el equipo de tochito, siendo reconocida por su coach como la motivadora principal que alienta a sus compañeros a participar activamente en los entrenamientos. La joven destaca su aprecio por este deporte, resaltando la singularidad de permitir que niños y niñas jueguen juntos, una característica poco común en otros deportes.

Foto: Facebook @Human Playground

A pesar de la persistencia de ideas machistas que consideran este deporte exclusivo para hombres, Kimberly no se ve afectada por tales limitaciones. Según su entrenador, ella ve esto como una oportunidad para desafiar estereotipos y demostrar que cualquier persona, independientemente de su género, puede sobresalir en el tochito.

El coach comenta que le da mucha gratificación el saber que está haciendo algo por la comunidad y que esto impactará de manera positiva a los jóvenes. Además, resalta que el tochito bandera es una alternativa para que los niños y adolescentes puedan sobresalir y cumplir sus sueños.

Hernández asegura que Elvis tiene mucha visión de resaltar en este deporte, y que probablemente nunca dejará de practicarlo, porque se ha dado cuenta de que eso lo hará sobresalir, provocando que sus padres se sientan orgullosos de él.

Asimismo, la directora comenta que ella espera en un futuro ver a Elvis en la televisión y a Kimberly siendo una artista de alto rendimiento y viajando por el mundo. Mientras que el coach comenta que ella quiere sacar una carrera universitaria para enorgullecer a sus padres, y él está para apoyarla.

Para terminar, el entrenador entona algunas oraciones muy profundas que dicen: “Ninguna especialidad, ningún logro profesional, me ha llenado tanto como estos jóvenes, porque aman lo que yo amo, que es el Flag”.