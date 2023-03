¿Quién es Michelle Espinoza, la juarense que ganó el Oscar por su trabajo en Avatar 2?

No solo Guillermo del Toro, puso en alto a los mexicanos México en la pasada entrega de los Oscar, pues hubo una juarense llamada Michelle Espinoza, que destacó por su participación en la segunda parte de la película Avatar, la cual ganó la categoría de Efectos Visuales.

Y que es que la juarense conformó en el grupo de profesionales, en los que se encuentran varios mexicanos, quienes trabajaron en la cinta producida por James Camerón y estrenada a finales del 2022.

¿Quién es Michelle Espinoza?

Egresada la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Michelle Espinoza Monroy, fue parte fundamental de los grandes efectos visuales en los que se destacó esta aclamada cinta, fungiendo como Compositora de la empresa Weta FX.

La juarense, salió del programa el programa de Diseño Gráfico de dicha universidad, misma que que reconoció y felicitó a su exalumna mediante una publicación en redes sociales.

Otro que felicitó a Michelle Espinoza, fue el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, quien de igual manera se hizo presente en redes para reconocer su trabajo.

Mexicanos encabezaron el equipo de efectos Visuales de Avatar 2

La empresa Weta FX, fue la encargada de los efectos visuales de Avatar 2, conformando un equipo con no solo la juarense Michelle Espinoza, sino con otros 8 mexicanos.

Hola a todos, hice una pequeña imagen.

Un gran honor el haber formado parte de este gran grupo de mexicanos que apoyaron en la parte de VFX en Wētā FX para Avatar El camino del Agua#Oscars #AvatarTheWayOfTheWater #mexicanos pic.twitter.com/4nk4aqV750 — Miguel Ortiz (@thamur) March 13, 2023

Gerardo Aguilera; César Quijada, Jimena Barrera Colin, Miguel Ortíz Rivera, Margarita Yllescas, Ivel Hernández, Luis Iván Aguilar e Ilse Zamarripa, son quienes estuvieron al frente del proyecto.

Avatar: The Way of Water, estuvo nominada en cuatro diferentes categorías; Mejor película, Mejor diseño de producción, Mejor sonido y Mejores efectos visuales, sin embargo, fue solamente en esta última en donde se ganó el Oscar.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez