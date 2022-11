El Toscano se rehúsa a venir a Chihuahua para la ventana FIBA

El Laker de Los Ángeles, Juan Toscano, no asistirá a la ventana FIBA a la ciudad de Chihuahua para los encuentros de la Selección Mexicana de Baloncesto frente a Uruguay y Brasil este 11 y 14 de noviembre respectivamente y amenaza con no volver hasta que sea retirado del cargo el presidente de Ademeba, Modesto Robledo.

México se jugará su pase al mundial de basquetbol que se llevará a cabo en Filipinas, Japón e Indonesia el año entrante, esto no parece de mucho interés para el campeón con los Warriors de Golden State, pues, habría diferencias entre Toscano y directivos del basquetbol en México, en agosto, cuando Juan acudió al partido que se perdió en el Manuel Bernardo Aguirre contra Colombia en tiempos extra, después de desperdiciar una ventaja de 20 unidades.

Después del descalabro contra los cafetaleros, México fue a Brasil a jugarse la vida, días antes, la Ademeba dio a conocer que Toscano no viajaba con el equipo hacia las tierras amazónicas, pues el jugador habría decidido reportar con su nuevo equipo, los Lakers de Los Ángeles para prepararse rumbo al inicio de la NBA, sin embargo, los seleccionados sacaron el resultado 72-82, para definir su pase en casa.

Una de las condiciones que puso Toscano para jugar con la selección, fue viajar en avión privado, ella y su novia, ida y regreso a San Francisco, para asistir la boda de un amigo, mismos vuelos fueron pagados por Carlos Lazo, empresario mexicano dueño del club Libertadores de Querétaro, equipo participante en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

Los dirigidos por Omar Quintero, tendrán que afrontar sus duelos en el MBA sin su estrella de la mejor liga de baloncesto en el mundo, algo que han hecho en la mayoría de sus choques, por lo que nunca llegó a ser una pieza clave en el esquema de Omar Quintero.

Juan Toscano no había jugado con el Jersey de México desde el ya lejano 2018, en el 2021 accedió unirse al combinado para un encuentro amistoso, sin embargo, decidió no viajar debido a que Ademeba no le quiso comprar el boleto de avión ni el seguro correspondiente a jugadores de la NBA.

Los “12 guerreros” se encuentran en la tercera posición del grupo F y será la última ventana en México de los clasificatorios al mundial, de conseguir dos victorias, los dirigidos por Omar Quintero tendrían prácticamente en el bolsillo su pase a la justa.

El apunte: México obligado a ganar sus dos juegos en el MBA para mantener sus aspiraciones rumbo a la justa mundial.