Reconoce la CFE fallas y omisiones; permitió la conexión a pozos irregulares

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoció que se han registrado fallas y omisiones en el área de contratación, lo que ha dado pie a que pozos irregulares puedan conectarse a la red eléctrica. Ante ello, se cruzarán los padrones de usuarios entre la CFE, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Lo anterior, al realizarse la quinta mesa de trabajo entre la CFE y productores de Chihuahua, en donde participan UNIPRO, UNIFRUT, El Barzón, Agrodinámica Nacional, Sistema Producto Maíz, Ejido Ascensión, Colonia El Sauz, Aldama y Namiquipa.

Esta reunión fue presidida por el contador Martín Mendoza, director de Suministro de la CFE, acompañado de la maestra Arely Cerón, directora de Suelo y Agua de SADER; y el doctor Heber Saucedo, director regional de CONAGUA.

El doctor en Ciencias Sociales, Víctor Quintana Silveyra informó que a partir del lunes iniciarán las mesas regionales, a fin de atender los casos particulares, sobre todo donde existe una gran cantidad de pozos ilegales.

La CFE presentó a los productores la capacidad y demanda excedida que tienen las subestaciones en el estado, siendo Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc las regiones que más problemas presentan. Se acordó que a fin de garantizar el suministro se le dará prioridad al productor que presente contrato, para de esta manera, seguir con el corte a los pozos ilegales.

La CFE se comprometió con los productores a que no se otorgarán nuevos contratos, además, se puso un transformador con más potencia para la subestación Bachiniva, a fin de cubrir la demanda del 2024.

Foto: Cortesía / CFE

Otras subestaciones, como la del Campo 73, empezarán a funcionar para el ciclo agrícola 2025. Por lo pronto si se requiere ampliar la capacidad, se va a acudir a los productores para que quienes demandan más energía, paguen el costo de nuevos transformadores.

En las regiones de Jiménez-Parral; Delicias; Nuevo Casas Grandes-Ascensión, Namiquipa, se iniciarán con las mesas regionales para ir resolviendo los problemas locales de suministro, así como para revisar el número de pozos ilegales, de los pozos que no tienen concesión, y aquellos que no tienen uso del suelo para desconectarlos, así como aquellos que no han actualizado o renovado la concesión.

La CFEA señaló que necesario que la Comisión Nacional del Agua revise los 3,200 títulos de concesión que no se han renovado y que normalmente no deberían acceder a la tarifa preferencial (PEUA).

Para ayudar a todas estas personas se va a insistir en que se publique el Decreto Presidencial que otorga facilidades administrativas para las prórrogas de concesión extemporáneas y así puedan aplicarse las tarifas de estímulo retroactivas para quienes no las tenían.

Los productores y las autoridades federales seguirán trabajando para construir una fórmula energética que permita establecer límites al uso de energía eléctrica y a la extracción de agua.

Finalmente se les informó a los productores que a partir de este lunes ya estará listo el sistema para que se acerquen a las oficinas a firmar el convenio que permitirá el pago de la deuda. El plazo para firmar los convenios serán los meses de abril y mayo de 2024.

La revisión de cumplimiento de estos acuerdos será el próximo jueves 4 de abril.