Emmanuel de la O es campeón de Muay Thai Sport Fest 2022

Los parralenses Emanuel de la O en 69 kilos y Sergio Tarín en 60 kilos, pertenecientes al equipo MTG de Parral, lograron el Campeonato Nacional dentro del evento Sport Fest 2022 de Muay Thai, el cual se efectuó en pasados días en la Plaza Mexicanidad de Ciudad Juárez, el cual es avalado por la Federación Mexicana de Muay Thai (FMM), mismo que da el pase al Campeonato Mundial en Tailandia el año próximo 2023.

Con lo logrado, los atletas de la capital del mundo pusieron una vez más en alto el nombre de nuestra ciudad, ante lo cual, ambos fueron invitados para representar a México en el mundial de la especialidad a desarrollarse el año 2022 en Tailandia.

Cabe indicar que en la justa se efectuaron seis peleas pactadas en diferentes categorías y pesos, asimismo dos por el título, donde estuvieron presentes gladiadores de Chihuahua, Ciudad de México, Morelos, Delicias, Cuauhtémoc, Juárez y Parral.

Es de indicar que los pleitos de la cartelera, fueron los siguientes; Omar Segala Vs. Luis Emilio; Ángel Vázquez Vs. Darwin Oziel; Ángel Barrio Vs. Daniel Luna; Jessy Vázquez Vs. Raúl Monsiváis; Giovanny Rodríguez Vs. Emmanuel de la O de Parral; Raúl Valdivieso Vs. Sergio Tarín de Parral y Omar Chaud Vs. Juan Carlos Castañeda.

Cabe resaltar que estas parralenses pertenecientes al equipo Muay Thai MTG de Parral, para poder disputar este evento del Sport Fest; se ganaron su boleto al ganar la fase estatal, también celebrada en tiempo atrás en Ciudad Juárez.

En la foto, los dos atletas del gimnasio Muay Thai MTG de Parral y su entrenador. Foto: Cortesía | Javier González

Volviendo a la actividad de los compromisos, primeramente, en la categoría de 60 kilos, Sergio Tarín en un duelo muy parejo en las técnicas, pero colocando los golpes más contundentes; el cuerpo de jueves dieron empate por unanimidad ante el juarense Raúl Valdivieso, de esta forma compartiendo el campeonato y siendo invitado al evento mundial.

Por su parte, Emmanuel de la O, dentro de la categoría 69 kilos; en un pleito que le favoreció de principio a fin con mejor técnica de golpeo, con rectos, rodillazos y codazos, durante los tres asaltos, se impuso por decisión unánime al contrincante de ciudad Juárez; Giovanny Rodríguez, para de esta forma,coronarse en la categoría mencionada, también siendo invitado para formar parte del selectivo mexicano rumbo al Mundial de Tailandia 2023.

Los atletas de la capital del mundo son entrenados por Javier González y una vez más tuvieron una destacada participación dentro de la disciplina deportiva de contacto Muay Thai, el cual señalo que estos dos deportistas, tras su gran desempeño, fueron invitados por ser parte del selectivo mexicano al Mundial de Tailandia 2023.