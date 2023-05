“En la pista no hay hombres ni mujeres, sólo pilotos”: Regina Sirvent

Este fin de semana se llevará a cabo la fecha 3 de la Nascar México Series 2023, Regina Sirvent, la única mujer participando en las diferentes categorías del campeonato, habló en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua y dice estar lista para subirse al podio de los ganadores en el Dorado Speedway del estado grande.

Poco parece importarle a Regina el ser la única mujer dentro de la pista donde compite junto a otros 16 pilotos, actualmente, con 42 unidades se encuentra en la octava posición en Challenge Series, este fin de semana tratará de subir posiciones en la tabla general que lidera Alex De Alba con 88 puntos tras dos fechas disputadas.

Foto: Cortesía | Fernanda Maubert

“Estoy muy orgullosa de representar a todas las mujeres en Nascar, dentro de la pista no hay hombres ni mujeres, sólo pilotos y eso es lo que voy y demuestro cada carrera, son competencias sin importar el género, es más de actitud y la forma en la que te preparas lo que marca la diferencia”, declaró Regina Sirvent, piloto número 01 de Nascar México Series.

El óvalo del Dorado en Ciudad Aldama es el que más inclinación tiene en todo el circuito nacional, además del calor que azota al estado durante los últimos días requerirá una gran exigencia física para los participantes que alcanzan hasta los 50 grados dentro del automóvil durante las carreras, es por esto que será nocturna la fecha en la división del norte.

“Será una carrera muy exigente, es la pista más rápida, no sólo la más inclinada, por lo que lo físico será importante, estamos preparados mentalmente, vengo de correr en los Estados Unidos dos veces, obtuvimos top-5 en ambas justas, por lo que venimos motivados para Chihuahua”, declaró la atleta mexicana del automovilismo.

Foto: Cortesía | Fernanda Maubert

Desde los nueve años Regina comenzó a incursionar en el automovilismo, en los Karts, ahora se encuentra compitiendo contra los mejores pilotos del país y espera seguir avanzando dentro de los autos, algo que agradece en gran parte a su familia, quien desde sus inicios la apoyó incondicionalmente dentro de este deporte.

“Sin duda mi familia es el pilar más importante dentro de mi carrera, siempre he contado con ellos para cualquier cosa, sin embargo, no siempre se gana, de los errores también se aprende y eso es lo que me tiene compitiendo en el campeonato más importante tanto en México como en la Unión Americana”, expresó la piloto mexiquense.

Este viernes arrancarán las actividades de la Nascar México Series en el Dorado Speedway, el día de prácticas comenzará en punto de las 17:00 horas con Trucks, se extenderá hasta las 22:30 en las diferentes categorías, el sábado será el día de la carrera que arrancará a las 19:15, sin embargo, las qualys arrancarán desde 16:30 y serán abiertas para todo público.

