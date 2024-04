No descarta Mario Vázquez presentar denuncia formal ante amenazas de Morena en Urique

El candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Mario Vázquez Robles, dijo que no descarta presentar una denuncia formal ante los respectivos organismos debido a las amenazas que dijo ha ejercido Morena en contra de los ciudadanos, especialmente en el municipio de Urique.

Días atrás los aspirantes de la coalición conformada por el PAN – PRI – PRD dieron a conocer que, en su recorrido por Urique y las zonas aledañas, los ciudadanos les compartieron que están siendo objeto de amenazas por parte de los morenistas quienes no solo los obligan a colocar lonas en favor de la Cuarta Transformación en sus casas, sino que recalcan que ellos deben de ganar.

Igualmente, Vázquez Robles señaló que se les está amenazando con retirarles los apoyos que reciben por parte del Gobierno Federal si no gana Morena, por lo que, pese a que no se tienen pruebas precisas, el panista no descarta en denunciar ante las autoridades correspondientes para que presten atención y se pueda tener una elección libre y pacífica.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Ante esto, el candidato hizo un llamado a los morenistas a dejar de lado los ataques y más en contra de la ciudadanía, pues igualmente comentó el altercado que se tuvo el fin de semana entre brigadas de apoyo hacia Marco Bonilla por parte de los morenistas.

Es por ello que insistió en la invitación para todos los contendientes a que prevalezca la propuesta a partir del diagnóstico que cada uno tiene respecto a la región que pretende gobernar; “no se trata de ver quién tiene más fuerza, sino en los argumentos”.

Agregó que Morena lo que quiere es justamente propiciar un ambiente enrarecido, pero aseguró que su coalición no va a caer en esos ataques, tan es así que destacó el actuar de los brigadistas de la campaña de Bonilla Mendoza, quienes optaron por no seguir el juego de sus atacantes y mejor se retiraron del lugar.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Vázquez Robles hizo mención de que las campañas locales le darán otro realce a las federales que ya tienen casi dos meses de haber iniciado, pero insistió en que en esta última etapa no se puede perder la cordura, sino por el contrario, se deben enfocar en presentar propuestas objetivas.

Finalmente, se dijo confiado toda vez que resaltó que las encuestas les dan ventaja a la fórmula que conforma junto con Daniela Álvarez para el Senado de la República, lo cual comentó que se debe a que actúan en unidad, mientras que “el nuevo partido de Javier Corral” se mantiene dividido por intereses personales.