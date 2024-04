Recorren Beto Pérez y Mario Vázquez las calles de Cuauhtémoc como parte de su campaña

Durante la visita que realizaron a Cuauhtémoc, Beto Pérez, candidato a la reelección por la alcaldía, en compañía de Mario Vázquez, candidato a Senador por la Coalición “Fuerza y Corazón X México”, aseguró que actualmente el país está pasando por momento difíciles y que los candidatos del régimen no reconocen los problemas, por lo que indicó que cuando no se reconocen las necesidades no se hace nada por corregirlas.

Durante su segundo día de campaña, ambos candidatos visitaron la ciudad de Cuauhtémoc, donde Vázquez aseguró que Beto es garantía de un buen gobierno y que la gente recibirá la atención que necesitan.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Ellos piensan que todo está bien, pero cuando no se reconocen las necesidades no se puede trabajar para mejorar estas condiciones”, comentó el candidato a Senador, añadiendo que “nosotros sabemos perfectamente que hay cosas que corregir”.

Foto: Coalición Fuerza y Corazón X México

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En la visita, Vázquez aseguró que será el Senador amigo de Cuauhtémoc y que apoyará el trabajo que realice Beto Pérez como alcalde, por lo que recordó que tiene su origen en Bachiniva, que es un municipio cercano, y que esto hace que se comprometa con todo el corazón a defender a las familias tanto de Cuauhtémoc como de los municipios de la región.

Delicias "Empezamos juntos el camino hacia la victoria": Meléndez en inicio de campaña de Valenciano

Asimismo, Mario Vázquez comentó que junto a Luly Mendoza como candidata a síndica, Rocío Sarmiento y Saúl Mireles, candidatos a diputados federal y local respectivamente, formarán un equipo preparado para defender a Chihuahua y rescatar a México.

Finalizó indicando que se trata de trabajar en equipo para que los ciudadanos tengan la confianza sobre ellos, para exigir lo que Cuauhtémoc y Chihuahua necesitan.