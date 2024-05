Empoderan con artes marciales e inteligencia emocional a niñas y adolescentes de Valle Dorado

Las niñas y adolescentes de la zona de Valle Dorado y sus alrededores, en el sur de la ciudad de Chihuahua, recibieron talleres, pláticas a través del programa “Conoce tu poder”, y reforzaron lo aprendido con una capacitación para sus padres y madres, para dar una atención holística con las capacitaciones y prepararlas en la adquisición de herramientas para la vida.

El programa fue desarrollado dentro de una estrategia gubernamental en alianza con la sociedad civil y el sector empresarial, con la participación del Club Rotario de Chihuahua, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Dif Municipal Chihuahua, que además, aportó el espacio de la capacitación en las instalaciones del Centro de Desarrollo Familiar en la colonia Valle Dorado, en el extremo sur de Chihuahua capital.

El programa Conoce tu Poder tiene como objetivo el empoderamiento de niñas y adolescentes a través del arte marcial del taekwondo, así como talleres de autoestima e inteligencia emocional, en un entorno de atención prioritaria, para la atención de las niñas, adolescentes y mujeres.

Tuvo una duración de cinco semanas, con sesiones los días sábado, cuando las madres y padres de familia de las asistentes, recibieron diversas capacitaciones para entablar mejores relaciones con sus hijas y con sus familias.

La niña Natalia Armenta, quien participó del taller, hizo uso del micrófono para compartir con los asistentes que fue lo que más le gustó: los temas de Cortesía, del que explicó que es ser amables con todos; Integridad, del que ella aprendió que es actuar de buena manera; Perseverancia, cualidad que la ayudará a lograr sus sueños; y Autocontrol, que enseñaron sus maestras, es pensar antes de actuar, y encontrar una actividad cuando se sienta enojada.

“Mi maestra favorita, fue la del cabello rubio y chino, y la señorita Ana. Y, gracias”, expresó con su tierna voz infantil.

Todos estos ayudan a las niñas y adolescentes a tener un mejor control de sus emociones para mejorar la toma de decisiones y a tener mejor relación con su entorno.

Además, Mary, una madre de familia que tomó el curso “Reconocer tu poder”, que el Club Rotario impartió a las niñas y adolescentes asistentes, manifestó que se quedó gratamente impresionada por el aprendizaje impartido, y por los instructores, de quienes dijo, que son muy profesionales y dedicadas en esta labor social.

“El curso me pareció muy completo, porque está basado en valores; la disciplina de Tae Kwon Do, un taller para padres y madres de familia. Acudimos cada sábado, todas las pláticas fueron muy bien explicadas y divertidas. Sobre todo, me ayudaron mucho como persona para mejorar varios aspectos: la calidad de la relación con mi hija y mi familia”, compartió Mary.

Añadió la solicitud de que este Taller de Padres, tuvieran una continuidad, así como los talleres para las niñas y adolescentes que participaron, para seguir construyendo un mundo mejor para beneficio de las familias.

“Muchas gracias por el apoyo que nos brindaron, y me gustaría darle un aplauso a todas estas personas, por su labor y por haber contribuido con nosotros, y con nuestros hijos. Gracias”, finalizó.

Previamente, el programa Conoce tu poder, fue dado a conocer a finales del año 2023, e inició sus actividades en el CEDEFAM Punta Oriente, en una de las zonas donde la mayor incidencia de los reportes de delitos de alto impacto denunciados al número 911 son la violencia familiar y de género.