Encara Salvador su primer evento internacional

En lo que será su primera gran experiencia internacional, el ultra maratonista chihuahuense originario de Guachochi, Chihuahua, Salvador “Chava” Martínez ha recibido la invitación ex profeso de parte del comité organizador para estar presente en el evento de ultra distancia denominado Pululahua Ultra Trail.

Esta competencia se desarrollará en Quito, Ecuador, el cual esta programado para los días 23 al 25 de julio, estando Chava presente en la línea de salida de los 42K. Adicionalmente, habrá competencias de 170K, 100K, en tanto que en la modalidad de trail, se llevarán a cabo los 15K, 5K y 2K, además del kilómetro vertical.

“Me contactó el organizador del evento a través de mis redes sociales y me hizo la invitación para estar presente en el evento, así que me interese y me siento motivado porque será la primera vez que corra en un evento fuera de México”: dijo Chava en entrevista para El Heraldo de Chihuahua.

En cuanto a su participación en el Ultra Maratón de los Cañones de Guachochi a celebrarse los días 9 al 11 de julio, Chava comentó que: “tal vez corra la distancia corta o apoye al comité organizador pues ahora quiero concentrarme en mi preparación del evento en Ecuador”.

EL DATO

42 kilómetros será la prueba en que correrá Salvador en Ecuador

