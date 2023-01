Andrés Guardado se siente más querido en Europa: En México me ven como dinosaurio

Andrés Guardado es uno de los jugadores mexicanos que ha tenido de las carreras más largas y destacadas en Europa; sin embargo, siente que en México no se le ha dado el valor que este se merece y así lo manifestó el canterano del Atlas.

El hoy capitán de la Selección Mexicana manifestó su incomodidad sobre este tema y considera que en su país natal siente que lo ve como un dinosaurio, algo que cree que es “normal” debido a que pasó más tiempo allá que en tierras aztecas.

“Lo que sí puedo decir es que, a lo mejor es normal porque toda mi carrera la he hecho en Europa, es que en Europa se me respeta un poco más, entrenadores, compañeros de profesión, prensa, creo que valoran mucho lo que he hecho acá y lo que sigo siendo acá y en México siento que se me ve como un dinosaurio, como que no se le da tanto el valor. Tampoco es algo por lo que yo me deje guiar, llevar mi vida o tome decisiones, es parte de ser jugador, de ser futbolista”, dijo en entrevista para Star+.

Sobre si cambiaría su carrera en Europa por avanzar con el Tri al famoso quinto partido, Andrés Guardado manifestó que no está seguro de que lo haría, ya que se ha esforzado mucho y ha hecho muchos sacrificos por lo logrado en el viejo continente.

“No sé si cambiaría mi carrera entera porque me ha costado mucho trabajo y han sido muchos años. A lo mejor unos años de carrera en Europa por ese quinto partido, seguro que sí. Mitad y mitad, sí. Estoy convencido que el último partido que me toqué jugar en el Mundial será mi último partido en selección. Ahí se acaba mi camino en selección”.

Andrés Guardado cree que no era penal ante Países Bajos

Sobre la polémica jugada del #NoEraPenal, Andrés Guardado manifiesta que es algo que le dolió mucho, pero más por el penal que considera que no era, por la desconcentración en el empate a falta de solo cinco minutos de que acabara el encuentro.

“Nunca era penal, no chinguen. No lo he vuelto a ver, no he querido volver a ver. Lo que más me da coraje de este partido, no es el penal en sí. Es que nos empatan en un córner faltando cinco minutos, donde debíamos de haber estado defendiendo de otra manera, donde Sneijder está solo al borde del área, eso son detalles que no nos podemos permitir si queremos seguir avanzando”.

Sobre las eliminaciones del Tri, considera que ante Países Bajos es de las más dolorosas, aunque la de Argentina en 2006 también lastima. Respecto la de Brasil, sabe que podían evitarlos si hubieran hecho bien las cosas ante Suecia.

“No, porque la de Países Bajos me dolió mucho más. Todas duelen, pero esa me dolió mucho más, la de Argentina en el 2006 me dolió mucho más y está triste, porque, ya no solo por el partido contra Brasil, porque este partido lo perdimos con Suecia, ya veníamos un poco con una mentalidad… no estábamos preparados mentalmente para este partido”.

