"Vengo a darlo todo", así se presentó Chicharito Hernández con el Galaxy

Nunca hubo tantas cámaras en la sala de prensa del Dignity Health Sports Park como en la presentación de Javier Hernández, el lugar está a reventar

Acompañado a su derecha de Chris Klein, presidente y a la izquierda de Guillermo Barros Schelotto, técnico y Dennis Te Kloese, gerente general, Javier es presentado como refuerzo del Galaxy.

Javier toma asiento, escucha atento a todos los directivos y luego habla él: “Como lo han dicho, hay mucha gente involucrada para que yo llegara, estoy agradecido con todos, mil gracias por la confianza”, dice Hernández.

.@CH14_ opens with a message for the 💙🤍&💛 pic.twitter.com/qqfqsK2u7A — LA Galaxy (@LAGalaxy) January 23, 2020

El delantero de 31 años insiste en “agradecer, vengo a darlo todo por el Galaxy, quiero devolverles la confianza poniéndole una estrella más al escudo”, asegura.

Enseguida viene la interacción con los medios de comunicación, en la sala está su esposa Sarah Kohan.

Regresar al continente que descubrió Cristóbal Colón en 1492, fue una decisión difícil: “El Galaxy hizo un gran esfuerzo por traerme, estoy aquí para disfrutarlo, quiero retomar la confianza y marcar goles, ayudar al equipo, desde mañana entrenar y entregar mi mejor rendimiento”, afirma.

🏆🏆🏆🏆🏆 x @CH14_ pic.twitter.com/xbn3WVZd68 — LA Galaxy (@LAGalaxy) January 23, 2020

Javier menciona muchas veces estar “bendecido, sé lo que se mueve alrededor de mí, todo lo que se ha estado hablando, sé que puedo darle un momento de felicidad a la gente, es lo que quiero”, menciona.

Las preguntas siguen, Javier responde en inglés y español: “Estoy contento, feliz, motivado, tengo 31 años, soy padre de familia, estoy comprometido y feliz, es increíble todo esto, a mucha gente no le gusta la MLS, mucha gente no entiende mi vida, pero estoy feliz, con mucha energía, disfruto esto con mi familia y amigos, vengo a dar lo mejor de mí”, insiste.

🙌 One of us. pic.twitter.com/mHCyc3XwbC — LA Galaxy (@LAGalaxy) January 23, 2020

Cuestionado de nuevo sobre dejar el futbol de elite, Javier es contundente: “Regresé como una leyenda del futbol mexicano, si pude haber hecho más o no, queda atrás, hice todo lo que estaba en mis manos, hubo gente que no me dejó jugar, no me dejó expresarme como hubiera querido, pero es parte del futbol, si regreso como una leyenda del futbol por más que esto les va a molestar a muchos, no sé, nunca me ha gustado hablar del hubiera”, dice seguro.

El interrogatorio sigue, pero en redes sociales su respuesta comienza a dar interacciones.

Así se presenta Javier en la galaxia angelina, según él, una leyenda.