UEFA reembolsará a fans del Liverpool por incidentes en final de Champions ante Real Madrid

La UEFA devolverá el dinero de todas las entradas de los aficionados del Liverpool que acudieron a la última final de la Champions League que se celebró en París, misma que se vio afectada por muchos incidentes y que incluso provocó el retraso del silbatazo inicial.

La organización europea reembolsará todas las entradas concedidas al Liverpool, un total de 19 mil 618 boletos, y encargará a la entidad inglesa que organice los pagos.

Los seguidores del Real Madrid y otros que se vieran afectados por el caos en el Stade de France podrán también solicitar una devolución del dinero de las entradas, pero caso por caso.

UEFA announces special refund scheme for fans following the 2022 Champions League Final in Paris.



We will refund fans who had bought tickets and were the most affected by the difficulties in accessing the stadium.



Read more: ⬇️ — UEFA (@UEFA) March 7, 2023

“Reconocemos las experiencias negativas vividas por estos aficionados el 28 de mayo de 2022, y gracias a este programa, vamos a reembolsar a aquellos que habían comprado sus billetes y fueron los más afectados por las dificultades de acceso al estadio”, declaró Theodore Theodoridis, secretario general de la UEFA.

¿Qué dice la investigación del caso?

La investigación independiente solicitada por la UEFA concluyó que la responsabilidad primera fue de la instancia deportiva en estos graves incidentes, criticando, por otra parte, el uso por parte de la policía francesa de gases lacrimógenos y aerosoles de gas pimienta.

Los expertos habían concluido que no había “ninguna prueba de un número anormalmente largo de aficionados sin entradas o con entradas inválidas”, fustigando las cifras de las autoridades, “falsamente hinchadas y exageradas”, y sugiriendo que esta exageración haya podido tener como objetivo “desviar la responsabilidad de los fallos operacionales”.

UEFA has announced a ticket refund policy for the Champions League final in Paris on May 28, 2022. — Liverpool FC (@LFC) March 7, 2023

En un sobrio comunicado, el Liverpool precisa que se trata “de una política de reembolso de la UEFA” y envía toda cuestión hacia la organización europea, mientras que Spirit of Shankly y la Asociación de Aficionados con Minusvalías del Liverpool estiman que la instancia “ha empezado a andar en dirección al reconocimiento de su parte (de culpa) en el fiasco”.

“Pero eso no excusa a la UEFA, ni la exime de críticas o no disminuye la necesidad de poner en funcionamiento todas las recomendaciones de la autoridad independiente”, aseguran las organizaciones.

Con información de AFP