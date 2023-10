Gimnastas mexicanas llegan de Israel: "Por fin estamos en casa, gracias a todos" [Video]

Con bandera en mano y al grito de Viva México, aterrizaron en la Ciudad de México las gimnastas mexicanas, que fueron rescatadas de Israel tras quedar atrapadas por el conflicto bélico que se vive en aquel país.

"Por fin estamos en casa, estamos muy felices, seguiremos trabajando para presentar muy dignamente a México en los próximos Juegos Panamericanos.

"Gracias por estar aquí, gracias a la gente, son momentos muy tristes en Israel. Agradecemos su apoyo a todos, a la gente el ejército al presidente", dijo la entrenadora Blajaith Aguilar tras bajar del avión.

Un total de 143 pasajeros abordaron el vuelo la tarde del martes y emprendieron el regreso al país, en una travesía que contó con cuatro escalas. Tras el despegue en Tel Aviv, el avión realizó escalas técnicas en Turquía, Irlanda, Canadá y Carolina del Norte, para finalmente hacer su arribo al país pasadas las 19 horas.

En la base aérea militar ya esperaban los familiares de los pasajeros, quienes relataron la angustia que vivieron en las últimas horas.

El equipo mexicano de gimnasia rítmica estaba en un campamento de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos cuando de pronto estalló el conflicto bélico.

“Estuvimos resguardadas y a salvo, pero siempre tienes la incertidumbre de que tu integridad pueda verse dañada en cualquier momento. Hay que valorar la vida que en cualquier momento te puede cambiar, es algo importante que todos debemos tener en cuenta. Amar lo que hacemos y disfrutar todo el tiempo”, manifestó Aguilar.

Finalmente, la entrenadora reiteró su agradecimiento a todas aquellas personas que compartieron su video pidiendo ayuda para volver a nuestro país.

"Agradecer a los millones de mexicanos que hicieron virales nuestros videos. Somos atletas militares y siempre han estado al pendiente de nosotas. Agradecer a la Federacion, a la Conade a los Institutos Estatales, a las empresas que vieron por nosotras. Estamos felices de estar en México, estamos próximas a salir a los Juegos Panamericanos y estamos seguras que vamos aponer el nombre de México en alto", concluyó.

Selección mexicana se alista para los Panamericanos

Aunque la contingencia pausó los entrenamientos, el equipo retomará sus actividades de inmediato para preparar su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde buscarán conseguir un histórico lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Las voy a dejar descansar mañana a medio día y después a empezar otra vez con los entrenamientos. Hay que seguir, pero no dejarlo atrás porque va a ser un aprendizaje de vida para todas nosotras y seguir trabajando”, señaló.

El equipo viajará el próximo 27 de octubre a la capital chilena, con la intención de dejar atrás el trago amargo.

