"Limpió donde cocinaba la carne": vecinos de supuesto asesino de perros en Parral

“La noche anterior, Martín limpió el patio donde cocinaba la carne de los perros.” Así lo dieron a conocer los vecinos del presunto asesino de perros, quien fue detenido por las autoridades luego de darse a conocer que los ultimaba a fin de alimentarse con ellos. Indicaron que, durante las noches, recorría las calles de la colonia para recoger a los animalitos, a quienes se llevaba hasta su casa para posteriormente matarlos y cocinarlos. Durante la última semana, desaparecieron más de ocho, en su mayoría, se trataban de cachorros.

Luego de que ayer, personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuviera a Martin R.V., de 59 años de edad por el presunto delito de maltrato animal, vecinos de “Don Martín” dieron a conocer que, desde hace una semana, varios perros en situación de calle e incluso “de casa” comenzaron a desaparecer en circunstancias sospechosas.

Asimismo, indicaron que, durante las últimas noches, olores fétidos comenzaron a presenciarse, lo que causó consternación entre los colonos, puesto que desconocían el porqué de la situación, sin imaginar lo que ocurría.

“Era un tremendo olor a carne quemada, como si se tratara de un animal muerto incendiándose, y era en las noches cuando se podía oler más, puesto que en el día permanecía el olor, pero no era tan fuerte.” Señalaron.

Fue al transcurrir de los días que observaron a su vecino Martin que llevaba varios cachorros a su domicilio, desconociendo de dónde los habría recogido, pero sin tomarle importancia solo lo dejaron pasar, siendo que los olores a animal muerto y quemado se acrecentaban.

“En una ocasión vi a Don Martín llegar con unos perros a su casa, pero no le tome importancia; sin embargo, durante las noches comenzaba a oler a hueso quemado, como si estuvieran cocinando a un animal.”

Fue en una ocasión que, una de sus vecinas decidió ir a visitarlo ya que, al parecer, Don Martín se había golpeado tras caerse, por lo que le preocupó su estado de salud, además de que no había quien viera por él ya que su madre había muerto hace un año y no contaba con familiares cercanos, salvo un hermano quien acudía a verlo pocas veces.

Foto: Isaac Molina / El Sol de Parral

Al ver que todo estaba bien, decidió volver a su casa, pero en el camino, se tropezó con lo que, al parecer, era la zalea de un animal, misma que yacía en el suelo del patio, lo que hizo que levantara sospechas de lo que ocurría en aquel sector.

“Fui a visitarlo porque me habían dicho que estaba muy golpeado, al parecer, él mismo se lo había provocado, y quería ver cómo estaba, ya que vivía solo, su madre había muerto hace un año y muy pocas veces recibía visitas de su hermano, no había quién viera por él, pero al percatarme de que estaba en buenas condiciones de salud, decidí volver a mi casa, pero en el camino, me tropecé con la zalea de un animal, pero nunca me imaginé lo que ocurría.” Señaló.

Lo que aumentó la sospecha fue que Don Martín estaba interesado en conseguir unos cachorros que la perrita de una de sus vecinas había tenido días atrás; sin embargo, esta no se los quiso dar, puesto que empezaba a sospechar qué es lo que les hacía a los animales.

La desaparición de al menos ocho cachorros de no más de un mes de nacidos fue lo que llevó al límite a los vecinos, quienes comenzaron a indagar en casa del sospechoso, percatándose de que el olor a quemado provenía de su hogar, además de que había huesos de animales en su patio, lo que confirmó lo peor.

Foto: Isaac Molina / El Sol de Parral

Fue por ello que decidieron dar aviso a Seguridad Pública Municipal, quienes al entrevistarse con los vecinos y darse por enterados de lo que ocurría, quisieron actuar; sin embargo, al no poder ingresar a la casa del sospechoso, no pudieron hacer nada para detenerlo.

Es así que decidieron dar aviso a la asociación Escuadrón Canino Matamoros, para que pudieran hacer algo al respecto, mismas que decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado zona sur, para comenzar con las investigaciones.

Por tal motivo, personal de la AEI acudió al domicilio de Don Martín para cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de maltrato animal, siendo puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para su deslinde de responsabilidades.

Sin embargo, tras el peritaje en el lugar, no se encontraron indicios de que Don Martín hubiera asesinado a los animales como fue señalado, además de que tampoco se encontraron pruebas de que haya cocinado a los animales.

Foto: Isaac Molina / El Sol de Parral

Lo anterior, según se dio a conocer, ya que la noche previa a su arrestó, el hoy detenido al parecer se había puesto a recoger donde se suponía que había cometido los aterradores actos en contra de los animales, dejando totalmente limpia la escena del supuesto crimen, por lo que hasta el momento, no se cuenta con pruebas que refuten los supuestos asesinatos de animales, como lo han señalado los vecinos del hombre de 59 años de edad.

Es de señalar que aún se está a la espera de que las autoridades de la Fiscalía emitan mayor información al respecto de lo ocurrido y corroboren o descarten los hechos por los cuales Martín fue detenido.

