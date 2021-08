La boxeadora chihuahuense Yamilteh Mercado volverá más fuerte

Tras caer por la vía de la decisión, la peleadora chihuahuense Yamileth Mercado señaló que esta confrontación ante la puertorriqueña Amanda Serrano fue una gran experiencia, la cual le da más motivación para seguir defendiendo su título mundial en la división Súper Gallo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Fui muy feliz en esta preparación, me sentí sumamente arropada por mi nuevo equipo de trabajo, acepté un reto enorme, contra una de las mejores libra por libra del mundo, con sólo un mes de anticipación y en una división más arriba, teniendo que subir. Y lo dije, soy de retos, trabajé sin escatimar, hice lo mejor que pude. Era un escenario enorme y fue una gran experiencia”. fueron las primeras reacciones que tuvo la boxeadora.

Chihuahua Continuarán lluvias de fuertes a intensas en la capital del estado

No todo fue bueno para Yamileth Mercado, ya que por medio de las redes sociales la oriunda de Ciudad Cuauhtémoc señaló: ”Me siento triste porque no cumplí mi anhelo de coronarme por segunda vez, pero a la vez muy orgullosa porque muchos aseguraban que me noquearían, y round tras round salí a dar pelea, también destaco mi profunda indignación por los insultos, groserías y ataque verbal que sufrimos mi equipo y yo por parte del entrenador de la esquina contraria”.

La campeona mundial agregó: “Yo en todo momento fui respetuosa con la campeona y su equipo, esto es deporte y no se debe manchar, estoy triste y molesta por su actuación, ya que me ofendió a mí y a mi equipo, incluso su ataque continuó cuando yo iba subiendo a la ambulancia con los paramédicos, la verdad no es justo.

Cabe mencionar que al finalizar la pelea Yamileth Mercado fue trasladada para recibir atención médica en el pómulo izquierdo.