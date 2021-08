Omar Chaparro realizará seminario sobre su carrera

Este jueves próximo, a las 17:00 horas CDMX, se llevará a cabo el webinar “Omar Chaparro, de la pantalla a la música”, estando como moderador del programa Sergio Becerra, director de MonitorLatino México y Estados Unidos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En esta conferencia virtual se tocarán varios aspectos de la carrera del chihuahuense, quien a lo largo de toda su trayectoria ha sacado a relucir sus cualidades artísticas en varias facetas como: locutor, actor, humorista, productor de cine, empresario, compositor, conferencista, presentador y cantante, esta última virtud será el tema principal de la charla ahora que ha lanzado nueva producción.

La carrera del multifacético artista comenzó en 1996 en su natal Chihuahua en el programa de radio llamado ‘Los Visitantes’, donde el famoso colaboró con Federico “Perico” Padilla. En este espacio al aire fue donde logró crear a algunos de sus más icónicos y entrañables personajes, como la Licenciada Pamela Juanjo, Chole Ramos, Yahairo, entre muchos otros. Fue en 2001 que después de audicionar en la Ciudad de México, Televisa lo contrató para ofrecerle su primer programa de televisión en el canal Telehit, el cual llevó por nombre “Black And White”.

“No sé qué tan difícil sea para otras personas, para mí no lo es porque soy hiperactivo, desde las cinco de la mañana estoy despierto, me pongo a meditar, tocar el piano, escribir, cantar, hacer ejercicio, tengo tanto tiempo y me apasiona todo y no es difícil y cuando hay un equipo atrás de mí, me ayudan a administrar mi tiempo, amo lo que hago”, dijo sobre el llevar a cabo varias carreras a la vez.

Círculos Priscila Robles: su talento la llevó a La Voz

Si deseas estar presente virtualmente en esta charla con Omar Chaparro, sólo debes registrarte gratuitamente en https://event.webinarjam.com/register/109/rk5wvun4

DATO:

Tuvo un doble rol protagónico en la película musical de Netflix, en homenaje a Pedro Infante, Como caído del cielo