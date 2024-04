"Estoy listo para la batalla": Marco Bonilla ante más de seis mil personas en inicio de campaña

El candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla, y los candidatos a diputados locales por Juntos Defendamos Chihuahua, celebraron su arranque de campaña, en donde Bonilla Mendoza se dijo listo para la batalla, respaldado por los logros y las mejores evaluaciones a nivel nacional que ha recibido su trabajo y la administración por la que busca reelegirse.

Lo anterior durante el arranque de campaña celebrado en la Plaza de Armas ante más de 6 mil 500 militantes y simpatizantes de la coalición Fuerza y Corazón Por Chihuahua, quienes acompañador a Marco Bonilla y a los candidatos a diputados locales Alfredo Chávez, Nancy Frías, Jocelyn Vega y Carla Rivas y la candidata a síndica, Olivia Franco.

En su menaje Bonilla Mendoza expreso que, actualmente llega con la frente en alto y con las mejores evaluaciones, debido a que desde que se propuso convertir a Chihuahua en una de las ciudades más competitivas del país, trabajo en el que ha tenido importantes logros.

“Estoy listo para la batalla, estoy preparado física, mental y espiritualmente para seguir trabajando por las familias de la capital, estoy listo para defender Chihuahua; aquí se encuentra la fórmula de mujeres y hombres, que como ustedes, son padres, madres, hermanas, hermanos, hijos, pero sobre todo, somos ciudadanos que hemos caminado Chihuahua”, subrayó.

Bonilla Mendoza, destacó que en esta ciudad sí se trabaja por la seguridad, por el trabajo, por el desarrollo, y para que todos tengan una mejor calidad de vida, y como ejemplo está en que Chihuahua es el sexto lugar nacional en competitividad.

Resaltó que desde su trabajo como alcalde, en el municipio de Chihuahua la delincuencia ha disminuido, a tal grado que ha el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público, evaluó a Chihuahua como la ciudad con la mayor reducción de los índices delictivos.

Sobre esto, dijo que el Municipio ha invertido cerca de 200 mdp en la Plataforma Escudo Chihuahua y para el fortalecimiento de la policía municipal, porque en Chihuahua sí se combate la delincuencia en lugar de preferir abrazar a la delincuencia organizada.

“Todo esto ha sido posible porque a diferencia los otros (Morena) nuestros objetivos han sido muy claro, porque en Chihuahua capital, quien la hace, la paga, lo que se ha visto reflejado en la disminución de varios delitos en la ciudad, como en el delito de homicidio en donde en el año 2022 Chihuahua estaba en el número 35 de las ciudades más violentas del mundo, y actualmente, gracias a la FGE, a la SSPE y a la DSPM, pasó al número 49, a poco de sacar a Chihuahua de esa lista tan deshonrosa”, enfatizó.

El candidato del PAN, PRI y PRD, expuso varios logros y avances de su administración, a lo que pretende dar seguimiento por el próximo periodo en el que se busca reelegir, como el hecho de que esta ciudad crece al 4.5 por ciento, frente a 2 por ciento de crecimiento del país y se han generado miles de empleos gracias a la inversión extranjera.

Añadió que las finanzas públicas del Municipio han sido evaluadas con las más altas calificaciones crediticias de todo el país, esto por instituciones internacionales, lo que es una prueba del impulso al desarrollo ha rendido importantes frutos, no sólo en seguridad, sino que en educación, deporte e infraestructura en beneficio de todos los chihuahuenses.

“Trabajamos también por una ciudad más y mejor iluminada con la instalación de 57 mil lámparas led, así como varios corredores, obras y mejores servicios; hemos tenido grandes resultados pero no estamos satisfechos, no me comprometo a seguir igual, me comprometo a dar más y rendir más, porque Chihuahua merece más y mejores resultados”, puntualizó Marco Antonio Bonilla.

Por su parte el candidato al Distrito 18, Alfredo Chávez, agradeció el apoyo de los chihuahuenses por confiar en los candidatos del PAN, PRI y PRD para que sigan defendiendo a Chihuahua de los embates de Morena, quienes han mentido y agraviado a esta entidad en todos los rubros.

De igual forma la candidata por el Distrito 16, Carla Rivas comentó que es importante que este 2 de junio la gente salga a votar, porque está en riesgo la democracia, la economía, la salud y las instituciones que con mucho esfuerzo se han construido.

En su mensaje la candidata del Distrito 15, Jocelyn Vega, aseguró que trabajará para defender a su distrito y a todo Chihuahua para que Morena no entre a esta entidad, para que los buenos gobiernos sigan dando resultados a los chihuahuenses.

En este sentido, la candidata por el Distrito 12, Nancy Frías, aseveró que sin duda en esa coalición está el equipo ganador, porque saben hacer política diferente, cercana y de resultados, siempre impulsados por una gran mujer que es la mejor gobernadora que ha tenido estado, María Eugenia Campos.

En su participación Olivia Franco, quien también busca la reelección como síndica, dijo que su trabajo es cuidar el dinero de los chihuahuenses, para tener una ciudad más próspera y justa, por lo que pidió el apoyo ciudadano para seguir realizando esa valiosa tarea.

En el evento estuvieron presentes los exgobernadores Patricio Martínez, José Reyes Baeza, Fernando Baeza, así como los exalcaldes capitalinos, Javier Garfio, Mario de la Torre, Alejandro Cano, Juan Blanco; el candidato a senador, Mario Vázquez; los candidatos a diputados federales Alejandro Domínguez y María Angélica Granados, entre varios líderes y representantes de la política local.