La FIBA levantó el castigo de la ADEMEBA

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) informó que levantó condicionalmente la suspensión impuesta desde febrero del 2019 a la Federación Mexicana de Baloncesto (Ademeba), de esta forma, el país podrá participar en las competencias de la FIBA.

FIBA anunció que el retiro del castigo se llevó a cabo tras los esfuerzos de la Ademeba en conjunto con el Comité Olímpico Mexicano, la Conade y la LNBP.

Sin embargo, la suspensión está condicionada a dos aspectos: el primer de ellos será el acatar la supervisión y decisiones del grupo de trabajo de la FIBA, mismo que dará seguimiento al progreso de la asociación mexicana y su cumplimiento con el reglamento.

El segundo, implementar objetivos estratégicos de FIBA en el territorio mexicano, incluyendo el desarrollo de las mujeres en el deporte ráfaga y el crecimiento del baloncesto.

Es así que México buscará regresar a los torneos internacionales en sus diferentes categorías, las cuales fueron las más afectadas, ya que no pudieron ver acción en los eventos de Centro Básquet en sus categorías Sub 17 y Sub 19.

