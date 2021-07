La marchista Alegna González, con posibilidades de pódium

En 2019, Alegna Aryday González Muñoz, de 22 años, calificó a los que serán sus primeros Juegos Olímpicos, en Tokio 2020, una meta que alcanzó de la mano de su entrenador Ignacio Zamudio Cruz, quien destacó que la atleta oriunda de Ojinaga, Chihuahua, tiene cualidades y una sólida preparación que la pueden meter en los primeros lugares de la justa veraniega.

La edición XXXII de este certamen, que se encuentra a 13 días de distancia, no sólo significará el debut de la joven chihuahuense, sino también el de Zamudio como entrenador, pues sumará este magno evento a su nutrida lista de eventos nacionales e internacionales en los que ha participado con los jóvenes atletas que ha guiado dentro y fuera de las pistas.

"Me siento muy optimista, Juegos Olímpicos era el único evento que me faltaba calificar para estar en todos los eventos de juveniles hasta mayores; he tenido la oportunidad de ganar la mayoría de los eventos juveniles con mis atletas desde nacionales e internacionales, es un orgullo y satisfacción, habla del trabajo que hacemos con los jóvenes", destacó el también coordinador nacional de la disciplina en Conade, organismo al que agradeció el apoyo constante para la preparación de los seleccionados.

"Las expectativas con Alegna son buenas, espero que estemos dentro de los finalistas, entre los primeros seis u ocho, puede tener medalla o no, pero cualquiera de esos lugares va a estar muy bien para ella, será un buen resultado; es una chica de 22 años en una prueba donde le queda mucho por delante y por desarrollar, deseo que esté dentro de esos primeros lugares", agregó.

"En los eventos en los que ha tenido sus mejores resultados, que han sido la mayoría, destaca su mentalidad, carácter, constancia, determinación, es lo que ha apoyado en la preparación, además de lo claro que tiene sus objetivos y la confianza que le da el entrenamiento que realizamos, eso lo que tiene como principales cualidades", detalló.

Zamudio destacó que el trabajo de las emociones es clave para afrontar el magno evento deportivo, por lo que ha compartido a la marchista palabras de aliento, "lo que le digo son palabras de optimismo, de trabajo, tratar de que vaya proyectando el día del evento, el resultado que quiere obtener, eso se va sumando día a día como ha sido todos estos años y, en esta última etapa, queremos seguir visualizándolo de esa manera, cada entrenamiento cuenta y va a ser determinante a la hora de competir", aseguró.

Previo a su campamento de altura en Toluca, el equipo de Ignacio Zamudio realizó una preparación de aclimatación en Ixtapa Zihuatanejo, condiciones que sean probables en el Parque Sapporo Odori, sede de la marcha olímpica, y donde González verá acción el 6 de agosto.

