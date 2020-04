Les falta fogueo en la LNBP

Para el coach Nacho Moreno, el hacer bien el trabajo en el día a día va a tener resultados, “si siempre lo estás intentando, si estás siempre peleando por lo rebotes y los ganas, vas a ser líder, al final de cuentas es un deporte de conjunto, pero lo van a aprovechar dos o tres con más habilidades”.

Al preguntarle a cerca de la Liga Nacional de Basquetbol, Moreno externó: “Hay mucho talento y no sólo es de ahora, siguen saliendo talentos, muchos han ido a universiadas mundiales; yo entiendo que la liga profesional es un show, un espectáculo, un negocio, y tal vez para los dueños es más redituable, aunque cueste más traer a los extranjeros. En la época de los setenta y los ochenta jugábamos muchos mexicanos porque sólo se permitían dos extranjeros, como en Argentina que juegan sólo dos extranjeros, por ejemplo”.

En el tema de la selección nacional, el chihuahuense señaló: “No hay tantos jugadores de selección nacional porque no juegan, no hay ese fogueo en el nivel profesional. Muchos mejor se han retirado a trabajar otra cosa porque no encontraron el eco para jugar a ese nivel.

“Nos faltan que se cumplan los procesos de cuatro o más años para los entrenadores y cuerpos técnicos. Todo un proceso integral, llevando un seguimiento a esos entrenadores por resultados con jugadores también por resultados, con metas, con una responsabilidad, y bien pagados a todos, de igual manera que lo hacen con un extranjero. Así como en otros años que México era referente de América, si se cumple con el apoyo y un programa serio, claro que podernos volver a serlo”.

