Lleva Ana Luisa Granados 12 años practicando tochito

“Me inicié en el equipo del Cobach 4 gracias a la invitación de una compañera, tratando de probar un deporte más y me di cuenta que se me facilitaba jugarlo, me llamó mucho la atención que era un juego de estrategias y mucha inteligencia y que gracias a mis deportes anteriores podía explotar mis habilidades”: comentó para El Heraldo de Chihuahua la deportista Ana Luisa Granados Zamarrón sobre sus inicios en el tochito femenil.

“Eso me motivó a seguir jugándolo y dedicarle más tiempo a su práctica, fue mi afición por el futbol americano y que en ese entonces era un deporte nuevo y tenía mucho futuro” agregó quien, en una primera instancia, practicó la disciplina de voleibol.

Ahora, con 12 años de participar y practicar este deporte, Ana Luisa representa a su equipo de Lolas Flag Football que tiene acción en torneos locales como Élite, en donde han obtenido 8 veces el campeonato, Imperio, Fantasy y Chiwas. Al lado de sus compañeras, es dirigida por el LAA Hugo David González González.

Dentro de su palmares deportivo, Ana Luisa cuenta con participaciones en el Torneo Nacional Desafío del Hielo Durango 2021 donde se adjudicaron el título, también estuvo en los try outs de la preselección del equipo Quetzalcóatl Serpents en al WFFN en enero de 2021. De igual manera obtuvo el subcampeonato en el Torneo Nacional por Invitación Winter Challenge AFFO en Guadalajara en el mes de marzo de este año.

Foto: Cortesía | Pavel Tarín

Adicionalmente fue medallista de bronce en el Torneo Nacional Zacatecas Bowl categoría mayor en Zacatecas en donde fue líder en estadística individuales en el departamento de intercepciones. Otro titulo conseguido este año fue en el XI Torneo Nacional Flag Tex categoría Golden femenil en el evento realizado en Texcoco, Estado de México.

Ana Luisa y sus compañeras de equipo se preparan para lo que serán sus siguientes participaciones, entre el que se encuentra el Torneo Nacional Flag Fest Mazatlán 2022 en el próximo mes de febrero.

CONÓZCALA

Nombre: Ana Luisa Granados Zamarrón

Fecha de nacimiento: 08 de septiembre de 1993

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Peso: 53 kilogramos

Estatura: 1.67 metros

Deporte: Tochito (Flag Football)

Posición: Corner back/ Receptor