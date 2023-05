Luisa Daniela Baca, triatleta chihuahuense busca su boleto olímpico

Para la deportista chihuahuense especialista en triatlón, Luisa Daniela Baca Vargas, el resto de 2023 y en todo el periodo de 2024 serán determinantes en sus aspiraciones no sólo de ascender en el ranking mundial de la especialidad, sino que, además, tiene en mente un boleto olímpico.

Es por eso que, a fin de llevar a cabo una preparación adecuada en el periodo correspondiente, “me he propuesto conseguir apoyos y patrocinios a fin de asistir a varias competencias tanto de fogueo como oficiales fuera del país y de esta manera, estar vigente en mis objetivos personales que me he planteado”, comentó vía telefónica en entrevista para El Heraldo de Chihuahua desde la ciudad de Guadalajara, donde actualmente reside.

“Estamos viendo quién puede apoyarme y aportar un granito de arena en este proyecto de mi preparación, pues a raíz de mi competencia donde gané la primera posición en Lima, Perú, acumulé puntos importantes y llegué a un total hasta el momento de 775 puntos para ubicarme en el lugar 153 del mundo”.

Sus objetivos son claros: “En el 2024, después de los Juegos Olímpicos de París, prácticamente empieza la cuenta regresiva para los siguientes juegos que tendrán lugar en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos y entonces tengo el tiempo suficiente para, con este tipo de apoyos y patrocinios que pudiera conseguir, iniciar el camino primeramente con las Copas del Mundo y buscar un lugar en el top 80 del mundo para estar en posibilidades de obtener un boleto a la máxima justa deportiva olímpica”.

“Si planeamos bien las cosas, al menos con cuatro eventos bien definidos y en donde tengamos buenos resultados, se puede lograr esto”, comentó la chihuahuense. La deportista considera que los eventos a los que acude de manera periódica no son suficientes para cumplir los objetivos que se ha trazado, es por eso que busca opciones de patrocinio para acudir a más competencias internacionales.

“También estoy considerando un plan B para mi preparación, y es el hecho de que pueda conseguir material deportivo para mis entrenamientos, como ropa, casco, zapatillas de ciclismo, calzado para correr, algo con lo que las empresas puedan apoyar y que también me serviría mucho”.

De esta manera, la nacida en esta capital el 2 de diciembre de 2001, a sus 21 años con sus 45 kilogramos de peso y una estatura de 1.60 metros, continúa trabajando arduamente a fin de estar preparada y en disponibilidad de acudir a las siguientes competencias programadas, tal es el caso del evento en Ixtapa, Zihuatanejo, este fin de semana.