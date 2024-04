“Vamos a reprocesar el 90% de la basura”: Marco Bonilla, en entrevista

El candidato a presidente municipal por la coalición Juntos Defendamos a Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, explicó que dentro de sus propuestas de campaña se encuentra la creación de un Complejo Ambiental, donde se procesará el 90% de la basura generada en la ciudad, así como la construcción de tres distribuidores viales para desahogar el tráfico en las principales avenidas y vialidades.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, el candidato detalló que durante su gestión como alcalde, su administración se ha caracterizado por la transparencia y por los resultados que son evidentes y tangibles para los ciudadanos.

En este sentido, adelantó que su proyecto de gobierno no sólo contempla darle continuidad a todos los logros, sino que trabajará aún más para dar más y mejores resultados para los chihuahuenses.

Explicó que su proyecto se divide en cinco ejes prioritarios.

Gobierno Honesto: Con lo que se pretende hacer de su gobierno una administración honesta, transparente, eficaz y eficiente, para lo cual busca seguir trabajando en la digitalización de los trámites municipales hasta llegar al cien por ciento.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Que todos los trámites se puedan hacer sin la necesidad de ir a perder horas en las oficinas de gobierno, que se puedan hacer desde la comodidad de la casa o la oficina

Adelantó que, en caso de reelegirse, se reestructurará la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, la de Desarrollo Económico y Protección Civil, y con esto lograr que Chihuahua sea el municipio del país en el que menos tiempo se lleva abrir una nueva empresa.

Una Ciudad Segura: Como segundo eje prioritario se encuentra la seguridad, donde una primera acción será la contratación de 250 nuevos elementos para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para llegar a los 1,850 elementos, para poder superar el parámetro que maneja la ONU, esto implicará también mejorar el sueldo y ser el municipio que mejor le paga a sus policías.

“Ya mejoramos su jubilación, hoy Chihuahua es el municipio que tiene la mejor prestación de todo el país, y ahora vamos a mejorar los salarios de los policías; todo esto aunado a la gran inversión que hemos hecho en tecnología que ha permitido mejorar los tiempos de respuesta y en general el actuar de la Policía Municipal”, enfatizó.

Servicios Públicos de Calidad: Bonilla Mendoza señaló que el tercer punto de su proyecto es el de los Servicios Públicos Municipales, donde se pretende realizar una importante inversión para la construcción del Complejo Ambiental, que no se trata de un relleno sanitario, sino de un complejo que convertirá a Chihuahua en el gran ejemplo de sustentabilidad y sostenibilidad para todo el país.

“Vamos a reprocesar el 90 por ciento de toda la basura que generamos en esta ciudad, es decir, más de 900 toneladas, de las más de mil toneladas que se producen diariamente, las vamos a reutilizar”, adelantó.

En este mismo rubro también se contempla la sustitución de las cerca de 30 mil luminarias que restan por renovarse, para llegar al cien por ciento, pues actualmente se han remplazado 57 mil de las 87 mil luminarias existentes; aunado a esto se instalará un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar cuáles son las luminarias que se apagan, y de esta manera no esperar a que el ciudadano ponga el reporte, sino que el Municipio pueda ir a reparar.

Una Ciudad con Obra Pública Bien Pensada y Bien Ejecutada: Como cuarto tema prioritario, está el de la Obra Pública, donde se buscará atender el problema del congestionamiento vial y las vialidades sobresaturadas, para lo cual se construirán tres grandes distribuidores viales; uno de ellos será el de la zona norte de la ciudad, otro al poniente y uno más al suroriente de la ciudad.

Desarrollo Humano Anclado al Desarrollo Económico: Como quinto punto, Bonilla Mendoza trabajará para incrementar el número de útiles escolares que se entregan en las escuelas públicas, el número de mochilas para secundaria y preparatoria y lograr la cobertura universal, pues es algo de lo más caro que compran los padres de familia.

“En este mismo rubro vamos a concretar los tres parques industriales que se están construyendo en la ciudad; hace 30 años no se construía un nuevo parque industrial y en esta administración, gracias a la coordinación Estado – Municipio, se logró iniciar con la construcción del Parque Industrial Aeropuerto, el Parque Industrial Ciudana, a la salida a Ciudad Juárez, y el Parque Industrial Bafar Norte, que está frente a Riberas del Sacramento”, explicó.

Manifestó que será en esos parques industriales donde se estarán generando más de 12 mil nuevos empleos altamente especializados, que garantizarán que todos los estudiantes de preparatoria técnica y del nivel universitario de carreras técnicas e ingenierías tengan empleos muy bien pagados.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Chihuahuenses me han mostrado su respaldo”

Respecto al inicio del Proceso Electoral Local 2024, Bonilla Mendoza comentó que los candidatos del PAN, PRI y PRD comenzaron a trabajar desde el primer minuto, y se dijo contento y entusiasmado por todo el cariño que le han mostrado los ciudadanos, así como el apoyo que le han mostrado en los diferentes recorridos.

“Esperamos romper el récord de votación el próximo 2 de junio, por lo que invitamos a los chihuahuenses a que Juntos Defendamos a Chihuahua, a que no permitamos que, improvisados de la política y gente sin experiencia en el gobierno, llegue a destruir lo que tanto trabajo nos ha costado a los chihuahuenses”, subrayó.

Marco Bonilla señaló que la actual administración federal ha abandonado a Chihuahua en todos los rubros, por lo que tiene muy claro que su trabajo como presidente municipal cobra aún más relevancia, sobre todo por la cercanía que tiene con la ciudadanía y por eso busca ser reelecto en beneficio de los ciudadanos.

Reiteró que esperan que esta jornada electoral acudan a las urnas más del 60 por ciento del padrón electoral, y que con la ayuda de todos se impida que Morena llegue a Chihuahua, pues añadió que tiene confianza de que los ciudadanos no se dejen engañar y que tengan claro que el tema de los apoyos sociales no debe influir en la votación, pues en el caso de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, propone que Morena se va, los programas sociales se quedan, se mejoran y esas mejoras se hacen constitucionales para que no los puedan quitar.

“En Chihuahua hay una responsabilidad y una madurez política como pocas en el país, y estoy seguro que el apoyo que reciben de los impuestos de la gente y no del presidente López Obrador, no va a influir, aunque Morena quiere hacerlo ver como un incentivo para el voto”, puntualizó.

Respecto a su contrincante Miguel LaTorre, calificó como una mala decisión haberse sumado a un proyecto que él mismo combatió como presidente del PAN y como diputado de ese mismo partido; Marco Bonilla dijo que incluso los mismos militantes legítimos de Morena rechazan a La Torre Sáenz por ser de ideologías totalmente distintas.

Agregó que en materia de corrupción, Marco Bonilla pude ver de frente a los chihuahuenses, pues su administración convirtió a Chihuahua en el municipio más transparente del país de acuerdo a la plataforma CIMTRA, siendo también el único municipio en el estado que cuenta con un ISO Anti Soborno, lo que permite detectar, perseguir y castigar la corrupción.

“Puedo ver a cada chihuahuense a los ojos, con las manos limpias, sin adquisiciones de dudosa procedencia, sin aseguramientos de cualquier tipo de propiedad, sin temor y con la frente en alto”, dijo Marco Antonio Bonilla.