"Mamba Forever", la portada especial de Kobe Bryant para el videojuego NBA 2K21

Kobe Bryant, la fallecida estrella de Los Ángeles Lakers, será protagonista de una de las tres portadas del videojuego NBA 2K21, anunció el fabricante 2K el jueves.

Bryant, apodado 'Black Mamba', murió en enero a los 41 años junto con su hija Gianna y otras siete personas en un accidente de helicóptero ocurrido en el condado de Los Ángeles.

2️⃣4️⃣ Legend. Leader. Champion. We honor Kobe Bryant as our Cover Athlete for the Next Gen Mamba Forever Edition 💜💛 #NBA2K21 pic.twitter.com/OOONVibhvX — NBA 2K21 (@NBA2K) July 2, 2020

El cinco veces campeón de la NBA estará en la portada de la Edición Leyenda 'Mamba Forever' (Mamba para siempre) del videojuego de 2021. El jugador ya fue el rostro de las ediciones NBA 2K10 y NBA 2K17 Leyenda.

Mamba Forever 💜💛 A closer look at the covers



We love and miss you Kobe #NBA2K21 pic.twitter.com/Jf1M5kUewx — NBA 2K21 (@NBA2K) July 2, 2020

El NBA 2K21 tendrá otras dos portadas, una de la generación actual en la que aparecerá Damian Lillard (Portland Trail Blazers) y que se incluirá en las ediciones de las videoconsolas PS4 y Xbox One; y otra de la próxima generación con el novato Zion Williamson (New Orleans Pelicans) para PS5 y Xbox Series X.

Todavía no se ha revelado la fecha de lanzamiento del videojuego.

